9 травня в Києві: поліція посилила заходи безпеки, рух деякими вулицями обмежений

Поліція повідомляє про посилення заходів безпеки під час акцій, запланованих 9 травня у Києві і присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

«Структурні підрозділи столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України взяли під посилену охорону територію, де проходитимуть акції… Щоб не допустити будь-яких правопорушень, на встановлених пропускних пунктах поліцейські проводять огляд учасників заходів та роз’яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання карантинних обмежень і заборону використання символіки тоталітарних режимів» – повідомили у поліції.

На час проведення заходів рух деякими вулицями навколо Парку Вічної Слави обмежений.

У поліції додали, що перед початком заходів працівники вибухотехнічної служби і кінологи перевірили місця проведення заходів на підозрілі або вибухонебезпечні предмети.

Поліція закликає учасників й організаторів заходу дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і дотримуватися карантинних обмежень.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що цього року масових заходів 8-9 травня не буде через пандемію коронавірусу.

8 травня у Нацполіції повідомили, що в України 9 травня очікують близько 290 заходів із покладанням квітів і 50 автопробігів. Безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських і понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.

У 2015 році Україна змінила формат Дня перемоги. Тоді 8 травня в Україні встановили День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (на заміну радянському «Дню перемоги»). Офіційним символом вшанування є червоний мак.