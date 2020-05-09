9 травня у Києві: квіти, ветерани, Онуфрій, поліція і дезінфекція – фоторепортаж

Перемогу СРСР і союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні Росія використовує як козир у своїй внутрішній і зовнішній політиці. Тому, після анексії Криму і початку російської агресії на Донбасі, день капітуляції гітлерівської армії – 9 травня – в Україні сприймається по-різному. Хтось вважає, що правильніше вшановувати пам'ять загиблих у тій війні 8 травня, а хтось традиційно – 9-го. Проте, щороку, на День перемоги у всіх містах України, і у Києві, люди несуть квіти до меморіалів із вічним вогнем. Політики завжди намагаються використати ці дня для того, щоб нагадати про себе. Однак, цього року епідемія коронавірусу внесла свої корективи у відзначення 75-ї річніиця перемоги над нацизмом. У поліції очікували провокацій, відтак навколо території Парку Слави у Києві облаштували кордон із правоохоронців та нацгвардійців. За кілька сотень метрів, ближче до зачиненої станції метро Арсенальна був перший прохід кордону поліції. Там людей перевіряли на наявність заборонених предметів, просили одягнути захисну маску і пропускали далі.

Скупчення людей очікували біля центрального входу у парк. Там дійсно збиралися люди й не завжди дотримувалися встановленої правилами карантину безпечної дистанції. Із гучномовіців поліцейських автівок безупинно лунав один і той же запис із закликом дотримуватися карантинних обмежень. Крім того поліція на вході попереджала всіх про заборону радянської символіки. У тих, в кого вона була – вилучали або ж складали адміністраивні протоколи.

Щорічно на 9 травня у столиці проводили започаткований у Росії марш «Безсмертного полку» – хода із портретами, як кажуть учасники, «дідів, які воювали». Неодноразово цю ж акцію супроводжували поліцейські, а сторонні люди не могли потрапити, допоки хода не завершиться. Цього року таких маршів не було. Утім кілька різних груп людей все ж намагалися влаштувати організовану ходу до вічного вогню. Спершу, так зробили представники політичної сили ОПЗЖ. Вони організовано поклали квіти до монементу Слави і Вічного вогню. Згодом, туди так само організовано прийшли з десяток священників та монахів із Києво-Печерської лаври разом із очільником УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм. Разом з ними був і народний депутат Вадим Новинський.

Священнослужителі провели молебен і, навіть, поспілкувалися із пресою. Раніше Вадим Новинський повідомляв, що хворіє на COVID-19, а потім запевнив, що видужав. Пресі сказав, що тричі проходив тестування і результати були негативними. За неофіційною інформацією, «ковід» виявили й у митрополита Онуфрія, утім Московський патріархат цю інформацію офіційно так і не підтвердив. По завершенню молебня Онуфрій і ті, хто були з ним, рушили у бік Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська лавра від 13 квітня закрита на карантин рішенням міської влади. Коронавірус виявили у понад 100 священників та ченців Лаври, а також у студентів Київської духовної академії та її ректора, єпископа Сильвестра (Стойчева).

Згодом прийшла група ветеранів, які традиційно збираються на 9 травня біля Вічного вогню. Після кожної групи людей працівники ДСНС у помаранчевих костюмах обеззаражували територію спеціальним розчином. Характерним було й те, що попри прохання поліції дотримуватися безпечної дистанції й довго у Парку Слави не затримуватися, люди все ж збиралися у групи. Під музичний супровід портативної колонки наспівували чи не найпопулярніший марш радянського часу Давида Тахманова й Володимира Харітонова «День победы» (рос.).