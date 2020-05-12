В уряді «не передбачають», що треба буде знову запроваджувати повний локдаун

Україна поки що йде за тим сценарієм виходу з карантину, який був прогнозований групою науковців та медиків, про запровадження повторного повного локдауну на даний час не йдеться, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вчора ми розпочали перший етап, коли зняли частину обмежень. Наступний етап буде запроваджений тоді, коли кількість захворілих буде зменшуватися протягом певного періоду… Ми говоримо про адаптивний карантин. Якщо будуть локальні захворювання в тому чи іншому місті – ми вводимо карантин локально там, де виникають спалахи. Так буде жити весь світ, поки не знайде вакцину», – сказав Шмигаль в ефірі «Сніданку з 1+1» 12 травня.

Голова уряду зауважив, що наразі не йдеться про жодні дати. «Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин у країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде подовжено», – сказав прем’єр, якого цитує пресслужба уряду.

За його словами, відновлення руху громадського транспорту – метро і міжміського – відбудеться на третьому етапі виходу з карантину. Проте коли це станеться – залежатиме від динаміки захворюваності.

«Ми йдемо доволі рівно останні 7-8 днів. Не збільшується щоденна кількість захворілих. Але ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищувала або була рівною кількості тих, хто захворів. Цей етап дуже важливий. Він переломний», – сказав Шмигаль.

Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу України з карантину.

11 травня почався перший етап.