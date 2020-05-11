Прикордонники повідомили про продовження обмежень на перетин лінії розмежування через карантин

Державна прикордонна служба України повідомила про продовження обмежень на перетин лінії розмежування через рішення уряду продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня.

Ці обмеження, які вводяться наказом командувача Об’єднаних сил, будуть діяти далі до окремого розпорядження, звернули увагу прикордонники.

«За дії цих обмежень перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням командувача Об’єднаних сил при вагомих причинах гуманітарного характеру або за критичних життєвих обставин. Так, із 22 березня командувач Об’єднаних сил надав 283 такі індивідуальні дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ «Станиця Луганська», – додали в ДПСУ.

У повідомленні також попереджено, що часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення командувача Об’єднаних сил. «Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в «сіру зону». Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію», – мовиться в повідомленні.

Державна прикордонна служба України також обіцяє оперативно інформувати про зміни в режимі роботи КПВВ.

Раніше командування ООС повідомило про тимчасове припинення пропуску через лінію розмежування з півночі на 22 березня. Рішення припинити пропуск осіб і транспортних засобів було ухвалене з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну урядові України територію коронавірусної інфекції, мовилося в повідомленні. Відтоді перетин лінії розмежування особам, які не є спостерігачами міжнародних організацій, може бути дозволений тільки «у виняткових випадках, за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних підтверджувальних документів».