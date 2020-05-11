Шмигаль розповів про можливості місцевої влади в час послаблення карантину

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про можливі дії місцевих органів влади в час, коли в Україні за рішенням уряду дещо послаблюється карантин.

Він наголосив, що 11 травня починає працювати концепція адаптивного карантину. «Це означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження», – звернув він увагу в фейсбуці 10 травня.

«Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби», – написав Шмигаль.

При цьому він додав: «Зараз настає найбільш відповідальний момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним. Ми маємо навчитися жити та працювати в нових умовах. Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше».

Із 11 травня в Україні дещо послаблюються карантинні обмеження. Відповідно до рішення уряду, ухваленого 4 травня, відтепер, серед іншого, знову дозволені перебування в парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових і прибережних зони, дитячих і спортивних майданчиках, робота літніх майданчиків просто неба в закладах громадського харчування, торгівля непродовольчими товарами, надання послуг салонів краси, перукарень і багатьох інших закладів побутового обслуговування.

При цьому зберігаються вимоги дистанціювання, маскового режиму, регулярної дезінфекції рук і дотримання протиепідемічних заходів.