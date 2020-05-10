Ляшко назвав умови, за яких метро зможе відновити роботу

Для того, щоб метрополітени в містах України відновили роботу, кількість нових хворих на коронавірусну хворобу протягом 10 днів поспіль не повинна перевищувати п’ять людей у кожній області – про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

«Метро ми передбачали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов’язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж п’ять на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це місто Київ, Харків та Дніпро», – цитує Ляшка видання.

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Він додав, що такий рівень захворюваності означатиме спад епідемії.

«Подивимось, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії та відслідковування кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати», – каже представник МОЗ.

З 11 травня уряд України послаблює окремі карантинні обмеження, подовживши карантин до 22 числа. Водночас наземний громадський транспорт і надалі працюватиме тільки для власників спеціальних перепусток, а метро не працює.

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Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня.

З початком карантину в Україні 12 березня влада обмежила рух транспорту. Карантин заплановано продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень. Метро може відновити роботу лише за рішенням уряду. Метрополітени є у Києві, Харкові і Дніпрі. Столичне метро не працює з вечора 17 березня.