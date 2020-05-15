Україна запустить авіаперевезення до тих країн, які прийматимуть українців – міністр

Запуск регулярних міжнародних авіаперевезень залежить від готовності інших держав приймати громадян України і епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні. Про це в Одесі заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Впродовж цього тижня зустрілись з усіма перевізниками, в тому числі національними, проводили спілкування стосовно відкриття міжнародного і внутрішнього авіасполучення. Ситуація може відрізнятись по регіонах – в залежності від епідеміологічної ситуації в регіонах і від того, як будуть інші країни відкриватись для громадян України», – заявив міністр.

Європейські країни починають відкривати кордони з кінця травня, наголосив Криклій, і відкриття авіаперевезень з української сторони буде дзеркальним. Точної дати запуску регулярних авіаперевезень в міністерстві ще немає, переговори із міжнародними партнерами веде міністерство закордонних справ.

«Чеські авіалінії» 9 травня оголосили, що з 18 травня відновлять перельоти між Прагою і Амстердамом, Франкфуртом, Парижем і Стокгольмом, з 24 травня – з Києвом і Одесою й Бухарестом – з 25 травня. Також про готовність відкрити авіарейси з Києва в червні 2020 року заявила німецька авіакомпанія Lufthansa.