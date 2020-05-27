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27 травня 2020, Київ 11:02
Новини | Коронавірус

МОЗ: наразі українці можуть виїхати з країни на авто, літаком – з 15 червня

Степанов заявив, що обмежень на виїзд українців з країни немає

Наразі українці можуть поїхати за кордон на авто, авіасполучення відновлюватимуть з 15 червня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь чи країни ЄС на автомобілі, то ви можете це зробити. На сьогодні не існує жодних обмежень. Згідно з планом виходу з карантину, який затверджений урядом, авіасполучення відновлюється, починаючи з 15 червня», – зазначив міністр.

За його словами, громадяни, які повертатимуться з-за кордону, все ще мають проходити двотижневу самоізоляцію.

20 травня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня. Зокрема з 1 червня відновлюють внутрішнє залізничне сполучення. «Укрзалізниця» вже відкрила продаж квитків на п’ять швидкісних поїздів Інтерсіті+ та дев’ять нічних поїздів, які почнуть курсувати з 1 червня.

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