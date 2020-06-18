Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 450 тисяч

Станом на 18 червня у світі від COVID-19 померли 450 716 людей. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Загалом від початку епідемії було виявлено понад 8,4 мільйона інфікованих.

Найбільше смертей зафіксували у США – 118 057. У Бразилії померли 46 510, у Великій Британії – 42 373 – це найвищий показник у Європі.

В Україні минулої доби виявили рекордні 829 нових випадків COVID-19. Загалом станом на ранок 18 червня виявили 34 063 інфікованих коронавірусом, померли – 966, а 15 447 людей одужали.