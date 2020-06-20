Очільник Київщини: карантинні заходи можуть посилити «будь-якої миті»

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив, що через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 карантинні заходи в регіоні можуть посилити «будь-якої миті». Про це йдеться в зверненні Володіна, опублікованому 20 червня на сайті ОДА.

«За останній тиждень щоденні показники в країні збільшилися майже вдвічі. В Київській області наразі більше ніж 2000 хворих на COVID-19. З них 173 – діти. Кількість пацієнтів інфекційних відділень збільшується. В стаціонарі – кожен четвертий інфікований. Вже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них – це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров’ям до епідемії», – заявив Володін.

За його словами, показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12. «До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тож потрібно зважати на те, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті», – наголосив голова ОДА.

Він додав, що через таку ситуацію в області посилюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних закладах, закладах фізичної культури і спорту, перукарнях і салонах краси, на об’єктах торгівлі, ринках, закладах громадського харчування, у транспорті.

«Облдержадміністрація продовжує відстежувати протиепідемічну ситуацію на території області. У разі її погіршення протягом трьох днів поспіль, комісія з ТЕБ та НС буде змушена скасувати деякі введені раніше послаблення», – йдеться в повідомленні.

Голова ОДА вкотре закликав жителів області дотримуватися правил безпеки, щоб допомогти стримати поширення хвороби.

За даними МОЗ, в Україні станом на 20 червня виявлено майже 36 тисяч інфікованих коронавірусом.