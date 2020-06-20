У Києві вночі 27 розважальних закладів перевірили на дотримання карантину – КМДА

У Києві вночі мобільні групи з контролю за дотриманням карантину провели рейди у 27 розважальних закладах. Про це повідомили у КМДА.

«За результатами перевірок 17 суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей». За виявлені порушення щодо діяльності двох суб’єктів господарювання відкриті кримінальні провадження за ст. 325 КК України», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 19 червня комісії перевірили виконання протиепідемічних заходів на 2365 об’єктах у Києві: зокрема 1020 – заклади громадського харчування, 900 – продовольчі магазини, 445 об’єктів непродовольчої групи товару разом із салонами краси.

Найпоширеніші порушення: відсутність індивідуального захисту працівників; відсутність п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту; не проводиться контроль термометрії працівників; недостатня кількість дезінфекційних засобів; незахищеність продуктів харчування; відсутність захисних екранів; проведення обслуговування відвідувачів у закритих залах кафе, а не на літніх майданчиках тощо.

Загалом складено 375 адмінпротоколів через порушення карантину.

Мобільні групи, які перевіряють, чи дотримуються у закладах столиці, працюють у 10 районах Києва із 14 травня.

В Україні станом на ранок 20 червня виявлено 35 825 інфікованих коронавірусом, померли 994 людини, одужали 16 406.