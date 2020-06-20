У Росії від коронавірусу померли понад 8 тисяч людей

У Росії за минулу добу зареєстрували 7889 нових випадків зараження коронавірусом з урахуванням окупованого Криму. Про це свідчать дані оперативного штабу країни по боротьбі з поширенням хвороби.

Загальна кількість хворих досягла 576 952. загальне число померлих, за офіційною статистикою, досягло 8002, з них 161 – за останню добу. Одужали за весь час 334 592 пацієнти.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, федеральна статистика часто суперечить регіональним даними, регіони, в свою чергу, регулярно звинувачували експертами в заниженні смертності та некоректних даних про кількість хворих. Влада це заперечує.

Як свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, за кількістю інфікованих Росія посідає третє місце у світі. більше тільки у Сполучених Штатах та Бразилії.