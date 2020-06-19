Контроль за дотриманням карантинних заходів посилять – Шмигаль

Міністерство охорони здоров’я, Націполіція та Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів мають посилити контроль за дотриманням карантинних заходів. Про це на позачерговому засіданні Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Дуже велика кількість людей перестали дотримуватись карантинних правил і вирішили, що коронавірус зник і шансу захворіти більше немає», – зазначив прем’єр.

Він нагадав, що минулої доби було встановлено черговий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19. На думку Шмигаля, така ситуація «має стати ще раз сигналом того, що коронавірус – це не фейк, це не вигадані речі, це загроза, що ходить поруч з кожним з нас», і єдина можливість убезпечитися від хвороби – це дотримуватися протиепідемічних правил розроблених МОЗ.

Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме скликання регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для запровадження жорстких обмежень в окремих регіонах в умовах адаптивного карантину.

В Україні на ранок 19 червня зареєстровано 34 984 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнта одужали. За минулу добу було зафіксовано рекордний 921 новий випадок – найбільша кількість у Львівській області – 142, Рівненській – 121, Києві – 92, Закарпатській області – 78, а також Чернівецькій області – 76.

17 червня Уряд вирішив продовжити дію адаптивного карантину в Україні до 31 липня.