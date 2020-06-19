Керівниця Олександрівської лікарні Києва заявила про переповненість реанімації

Людмила Антоненко, головна лікарка Олександрівської лікарні в Києві, куди, зокрема, шпиталізують хворих на COVID-19, заявила про переповненість відділення реанімації.

«Переповнене відділення реанімації. Останній місяць вісім-десять важких хворих, з яких від одного до трьох інфікованих перебувають на апараті штучної вентиляції легень. Зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо. Важка категорія хворих із вираженою дихальною недостатністю помирають», – сказала Антоненко в ефірі телеканалу 1+1.

За її словами, лікарі вже чітко розрізняють симптоми коронавірусу в хворих ще до надходження результатів тестів.

«Клінічна картина типова. Великий відсоток хворих на COVID-19 надходять до лікарні з високою лихоманкою відразу. Ми її вже відрізняємо від пневмонії, яка також спостерігається. Навіть якщо немає позитивного ПЛР-тесту, то є клінічна картина. Є певні зміни на комп’ютерній томографії легень», – заявила лікарка.

Вона також застерегла людей від нехтування правилами карантину. «Збільшення інфікованих хворих пов’язане з ігноруванням і нехтуванням всіх заходів, які були визначені карантином. Тільки з цим», – наголосила Людмила Антоненко.

В Україні станом на ранок 19 червня встановлено новий антирекорд: за добу коронавірусну хворобу підтвердили в 921 людини.

Всього від початку пандемії в Україні зафіксовано 34 984 випадки захворювання на COVID-19, 985 людей померли.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 19 червня заявив, що в Україні зростає кількість випадків шпиталізації пацієнтів із COVID-19 і збільшується завантаженість лікарень, які приймають таких хворих.