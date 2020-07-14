США виділили Україні додаткові 1,8 млн доларів для подолання наслідків пандемії

На початку місяця США збільшили для України фінансову допомогу, пов’язану з подоланням наслідків пандемії коронавірусу, – з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів.

«Ця нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом», – повідомили у посольстві США в Україні.

МОМ намагатиметься запобігти поширенню коронавірусу, надаючи гуманітарну допомогу, підтримуючи місця для проходження ізоляції та центри лікування, програми охорони здоров’я та гігієни.

В Україні станом на 14 липня виявили 54 771 випадків коронавірусу, померли 1 412 людини, одужали 27 154.