Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 липня 2020, Київ 17:47
Новини | Коронавірус

Закарпаття: ліжка у лікарнях другої і третьої хвилі на 90% заповнені пацієнтами з COVID-19

На Закарпатті станом на ранок 13 липня виявили 3 988 хворих на COVID-19

У Закарпатській області ліжка у лікарнях другої та третьої хвилі на 90% заповнені пацієнтами з COVID-19, у медзакладах не вистачає кисневих концентраторів. Про це повідомили у Закарпатській ОДА.

«Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Інтенсивний приріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні три тижні. Наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі», – мовиться у повідомленні.

Місцева влада просить допомогти з придбанням апаратів волонтерів та меценатів.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, на Закарпатті станом на ранок 13 липня виявили 3 988 хворих на COVID-19, одужали 1 265, померли 139.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG