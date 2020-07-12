В Україні критеріям послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ

Станом на ранок 12 липня критеріям послаблення карантину не відповідають сім областей. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, вимогам МОЗ не відповідають Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.

У Чернігівській та Донецькій областях замалий відсоток охоплення населення тестуванням. У Волинській, Закарпатській та Рівненській областях надмірна завантаженість лікарень. У Тернопільській та Вінницькій областях перевищена динаміка коронавірусного захворювання.

В Україні станом на 12 липня виявили 53 521 випадок коронавірусу, померли 1 383 людини, одужали 26 118. Найбільше випадків виявлено у Києві (6 182), Львівській (7 003) та Чернівецькій областях (5 140).