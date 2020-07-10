Кличко попередив, що у столиці можуть повернути жорсткий карантин

Київ може повернутися до жорсткого карантину через погіршення епідемічної ситуації. Про на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього», – заявив Кличко.

Як свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Києві станом на 10 липня підтверджено 5 990 випадків інфікування коронавірусом, з них 118 – минулої доби. Померли 122 людини, одужали 2 033.