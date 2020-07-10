Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 липня 2020, Київ 15:05
Новини | Коронавірус

Кличко попередив, що у столиці можуть повернути жорсткий карантин

Кличко заявив про несприятливу динаміку поширення коронавірусу у столиці

Київ може повернутися до жорсткого карантину через погіршення епідемічної ситуації. Про на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього», – заявив Кличко.

Як свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Києві станом на 10 липня підтверджено 5 990 випадків інфікування коронавірусом, з них 118 – минулої доби. Померли 122 людини, одужали 2 033.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG