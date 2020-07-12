В Україні виявили 678 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 12 липня виявили 53 521 випадок коронавірусу, померли 1 383 людини, одужали 26 118. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 678 нових випадків, померли 11 людей, одужали 457.

Найбільше випадків виявлено у Києві (6 182), Львівській (7 003) та Чернівецькій областях (5 140).

У світі станом на 12 липня виявили понад 12,7 мільйона інфікованих коронавірусом, 7 мільйонів людей одужали, більш ніж 565 тисяч померли.