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12 липня 2020, Київ 11:15
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 678 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 12 липня виявили 53 521 випадок коронавірусу

В Україні станом на 12 липня виявили 53 521 випадок коронавірусу, померли 1 383 людини, одужали 26 118. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 678 нових випадків, померли 11 людей, одужали 457.

Найбільше випадків виявлено у Києві (6 182), Львівській (7 003) та Чернівецькій областях (5 140).

У світі станом на 12 липня виявили понад 12,7 мільйона інфікованих коронавірусом, 7 мільйонів людей одужали, більш ніж 565 тисяч померли.

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