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11 липня 2020, Київ 18:32
Новини | Коронавірус

У Росії зафіксували 6611 нових випадків інфікування коронавірусом

Загалом у Росії жертвами недуги стали більш ніж 11 тисяч людей

Кількість хворих на COVID-19 в Росії за останню добу зросла на 6611, а загальне число перевищує 720 тисяч осіб, повідомив оперативний штаб з боротьби із поширенням хвороби.

Згідно з повідомленням, за останню добу в Росії померли через коронавірус 188 людей, одужали – 8378.

Загалом у Росії вдалося подолати недугу понад 497 тисячам людей, жертвами стали більш ніж 11 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 11 липня зафіксовано понад 12,5 мільйонів випадків інфікування коронавірусом, померли понад 560 тисяч людей, одужали майже 7 мільйонів.

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Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео

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