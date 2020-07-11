Влада Ірану висловилася за тимчасову заборону похоронів та весіль через коронавірус

Президент Ірану Хасан Роугані закликав тимчасово заборонити проведення масових громадських заходів, зокрема весіль і похоронів, щоб уповільнити зростання кількості випадків зараження коронавірусом. Незабаром після заяви Роугані 11 липня поліція Тегерана оголосила про закриття всіх закладів з проведення весіль та похоронів – до окремого повідомлення.

Роугані назвав причиною збільшення кількості випадків COVID-19 те, що люди активно збираються на масові заходи. Він зазначив, що вступні іспити в університети, можливо, доведеться призупинити. Однак Роугані відкинув ідею про обмеження економічної активності, що і так призвело в країні до значного безробіття і падіння більш ніж удвічі національної валюти.

Іран, одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країна. За останню добу в країні виявили майже 2400 нових випадків COVID-19, померло понад 180 людей (загалом – 12635). Загальна кількість інфекцій – понад 255 тисяч.