Трамп відклав мітинг своїх прихильників у Нью-Гемпширі на тлі зростання випадків COVID-19 у США

Президент США Дональд Трамп відклав планований раніше мітинг своїх прихильників у штаті Нью-Гемпшир, який мав відбутися 11 липня. Це сталося на тлі зростання числа випадків захворювання на COVID-19 у США

Водночас офіційні представники кампанії заявили, що передвиборний мітинг буде перенесений на тиждень або два не через коронавірус, а через наближення тропічної бурі.

Трамп, який готується до листопадових виборів президента США, три тижні тому провів акцію в місті Талсі, штат Оклахома, і там більшість присутніх знехтувала рекомендаціями носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Через два-три тижні після мітингу в Талсі стався стрибок числа інфікувань, що відповідає часу, необхідному коронавірусу, щоб викликати COVID-19.

Трамп провів 10 липня у Флориді, де зустрівся з військовими чиновниками США та вказав на свої зусилля щодо заборони наркотиків.

У США, де COVID-19 поширений найбільше у світі, за минулу добу коронавірус виявили у 68 тисяч 100 чоловік, повідомляє The New York Times. За даними Reuters, за день у США вірус виявили у понад 69 тисяч осіб.

У США рекордний приріст реєструють третій день поспіль. Раніше в США за добу ніколи не виявляли понад 60 тисяч хворих.

Наприкінці червня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусної інфекції не близька до завершення, а прискорюється.