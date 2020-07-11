Церемонію вшанування жертв геноциду в Сребрениці скоротили через коронавірус

У Боснії та Герцеговині 11 липня вшановують пам’ять жертв різанини, яка відбулася наприкінці війни 1992–1995 років та забрала життя близько 100 тисяч людей.

Головну меморіальну церемонію через пандемію коронавірусної інфекції довелося скоротити, зокрема, на неї не приїде більшість закордонних гостей, включно із британським принцом Чарльзом.

11 липня на меморіальному цвинтарі Потокарі відбувається перепоховання останків дев’яти недавно виявлених жертв. Загалом свій останній спочинок на цьому кладовищі знайшли понад 6 тисяч 640 жертв масових страт.

У липні 1995 року понад вісім тисяч чоловіків та хлопчиків із громади боснійських мусульман були вбиті силами боснійських сербів у східному місті Сребрениця, це стало найжахливішим масовим убивством у Європі з часів Другої світової війни.

Міжнародні суди визнали цю розправу геноцидом, але офіційні особи в Сербії та в сербському анклаві Боснії та Герцеговини відмовляються прийняти це формулювання.