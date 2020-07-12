У Боснії та Герцеговині 11 липня вшанували пам’ять жертв різанини, яка відбулася наприкінці війни 1992–1995 років та забрала життя близько 100 тисяч людей. Головну меморіальну церемонію через пандемію коронавірусної інфекції довелося скоротити, зокрема, на неї не приїхала більшість закордонних гостей, включно із британським принцом Чарльзом. 11 липня на меморіальному цвинтарі Потокарі відбулося перепоховання останків дев’яти недавно виявлених жертв. У липні 1995 року понад вісім тисяч чоловіків та хлопчиків із громади боснійських мусульман були вбиті силами боснійських сербів у східному місті Сребрениці, це стало найжахливішим масовим убивством у Європі з часів Другої світової війни. Міжнародні суди визнали цю розправу геноцидом, але офіційні особи в Сербії та в сербському анклаві Боснії та Герцеговини відмовляються прийняти це формулювання.