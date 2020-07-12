Трамп вперше за час епідемії з’явився в масці на публіці

Президент США Дональд Трамп вперше за час епідемії коронавірусу з’явився на публіці у захисній масці.

Трамп надів маску під час візиту до Національного військово-медичного центру в передмісті Вашингтону, де він зустрівся з пораненими солдатами і медпрацівниками, які доглядають за хворими на COVID-19. «Я ніколи не був проти масок, я просто вважаю, що для всього є свій час і місце», – сказав президент.

Раніше президент ніколи не з’являвся в масці на пресконференціях, політичних мітингах та інших заходах. Як пише Associated Press, глава Білого дому висловлювався на їх рахунок неоднозначно. Він визнавав, що було б доречним надягати маски в приміщеннях, де люди перебувають близько один до одного. Але також, наприклад, звинувачував журналістів у тому, що вони носять маски лише для того, щоб виглядати політкоректними.

Associated Press також наводить висловлювання людей з близького оточення Трампа, не називаючи їхніх імен. За словами співрозмовників агентства, президент не любить ходити в масці, вважаючи, що вона створює враження слабкості. Крім того, для Трампа важливо акцентувати увагу громадськості на зусиллях з відновлення економіки більше, ніж на запобіжні заходи у зв’язку з епідемією.

За кількістю заражень коронавірусом і смертей від COVID-19 США знаходяться на першому місці в світі. У суботу в країні був зареєстрований новий рекорд кількості хворих за добу – 66 528 осіб. Загальна кількість хворих у США становить понад 3,2 мільйона. Померли більше ніж 134 тисячі людей.