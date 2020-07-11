«Вчишся онлайн – геть зі Штатів!»: що втратять студенти, якщо вимушено покинуть США через пандемію?

6 липня імміграційна та митна поліція США оголосила про нові вимоги до продовження та видачі нових навчальних віз для іноземних студентів. Через пандемію коронавірусу більшість класів в американських університетах переведуть в онлайн, тому ті студенти, які не матимуть класів безпосередньо на кампусі університету, будуть змушені покинути країну. Нова регуляція може торкнутися й українських студентів та студенток. Радіо Свобода поспілкувалося з двома студентками, які зараз вчаться США, та розпитало про те, як нові вимоги вплинуть на їх освіту та подальшу кар’єру.​

Залишитися фізично у США зможуть ті студенти, які продовжать навчання на змішаній формі: і з онлайн-класами, і з класами, які проходитимуть в університетських аудиторіях. Кого саме торкнуться нові вимоги, поки невідомо, адже не всі університети визначилися, чи переводити освіту в онлайн.

Це залежатиме від того, як розвиватиметься пандемія у кожному конкретному регіоні США.

Іноземні студенти, яким імовірно доведеться покинути США, вже активно висловлюють занепокоєння. Для багатьох це може створити труднощі в навчанні, а декому повертатися додому навіть небезпечно.

Університети теж не в захваті: для багатьох з них це може означати значні втрати прибутків.

«Підступний хід уряду», щоб змусити університети відкритися

Гарвард та Массачусетський Інститут технологій подали позов проти імміграційної та митної поліції США через нові регуляції.

Президент Гарварду сказав, що «жорстокість цього рішення переважає лише його недалекоглядність».

«Немає як такого наказу, щоб всі університети були в онлайн форматі – університети самі вирішують. Деякі розсилають анкети і питають в студентів, в якій формі вони хочуть навчатись. В Нью-Йорку Columbia University, New York State University i City University of New York вирішили, що оберуть гібридний варіант навчання.

Іноземних студентів мільйони в США і якщо вони покинуть територію США, уряд втратить мільярди доларів

У Нью Йорку дуже великий відсоток іноземних студентів, може це повпливало на їх рішення», – розповіла Радіо Свобода Катерина, яка навчається у коледжі Нью-Йорка на медсестру.

Вона каже, що постанова викликала бурю негативу і критики, зокрема і в університетів.

«Це не дивно, тому що вони заробляють гроші завдяки нам. Іноземних студентів мільйони в США і якщо вони покинуть територію США, уряд втратить мільярди доларів», – каже Катерина.

Президент США Дональд Трамп став на захист нової постанови. У своєму твіті від 8 липня він написав: «Демократи думають, що відкриття шкіл до [президентських] виборів у листопаді політично вдарить по них, але це важливо для дітей та сімей. Можливо, доведеться, урізати фінансування [школам], якщо не відкриються!»​

Катерина сподівається таки залишитися у Штатах, адже її навчальний заклад вже ухвалив рішення перейти на гібридне навчання із деякими класами, які викладатимуться на кампусі. Це означає, що нове правило її не торкнеться.

Але так пощастило не всім.

Зокрема Гарвард вже оголосив про перехід на онлайн-навчання, при цьому лише 40% студентів залишаться фізично на кампусі університетів.

«Говорять, що це підступний хід аби змусити всі школи і університети відкритись», – каже студентка.

Яка якість онлайн освіти і скільки вона має коштувати?

Вимушений перехід офлайн-освіти у США в онлайн показав, що насправді якість дистанційного навчання не поступається традиційному, вважає співзасновник платформи онлайн курсів «Prometheus» Іван Примаченко.

Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.​

Університети США, які входять до так званої «Ліги плюща», серед яких Гарвард, Єль та Стенфорд, оголосили про те, що з нового навчального року більшість класів відбуватимуться онлайн. Однак знижки на таке навчання не передбачили.

Тому студенти вже подали кілька колективних позовів проти університетів, щоб повернути гроші, оскільки вони платили гроші саме за офлайн-навчання, а його дистанційний варіант вважають неповноцінним. Але самі університети не погоджуються, пише Іван Примаченко.

Своїми діями університети демонструють, що вважають онлайн навчання рівноцінним офлайн

«Тепер своїми діями університети демонструють, що вважають онлайн навчання рівноцінним офлайн — що б вони не говорили [раніше]», – зазначає Примаченко. Він зазначає, що раніше американські університети здебільшого дотримувалися постулату про те, що «бакалаврський диплом може бути наданий лише студентам, що навчаються офлайн».

Проте зараз такі ж дипломи отримають і ті студенти, які не навчатимуться безпосередньо на кампусі університету.

Примаченко називає це «порушенням страшного табу», якого раніше дотримувалась абсолютна більшість американських топ-вишів.

Навчання у США коштує втричі дорожче для іноземних студентів, каже Катерина. Чи буде хоч якась грошова компенсація для них – досі незрозуміло.

Обидві студентки, з якими спілкувалося Радіо Свобода, переконані, що віддалене навчання позбавить їх багатьох можливостей.

«Університет – це далеко не лише про класи або навчання, це і про клуби, в яких ти, і про різні проєкти, і про різні події, до яких ти маєш доступ лише на кампусі», – розповідає у коментарі Радіо Свобода Анастасія Маленко, яка зараз навчається у Стенфордському університеті.

«Я вважаю це абсурдом, тому що, по-перше, часова різниця, дуже незручно[приєднуватися до лекцій онлайн з іншого континенту]. По-друге, деякі студенти такі як з Індії чи з Венесуели, не мають хорошого доступу до інтернету там, щоб підтримувати зв‘язок по Zoom. Це значно впливає на процес навчання», – каже Катерина.

А як щодо кар’єри?

Щоб отримати право проходити стажування в американських компаніях, іноземні студенти мають до того перебувати у США певний, визначений законом, час.

Якщо через пандемію Анастасії доведеться повернутися в Україну, таку кар’єрну можливість вона втратить.

«Ми не зможемо отримати дуже цінний досвід, який міг би піти в наше резюме, але вже не піде», – зазначає Анастасія.

Після завершення навчання у США вона планує повернутися в Україну, щоб застосувати набуті знання та досвід саме в Україні.

Проте через пандемію і нові візові вимоги, Анастасія переживає, що отримати саме практичний досвід буде важко.

«Це трохи змінить мої плани. Я планувала отримати якомога більше практичного досвіду тут, тобто стажування. Можливо, після університету одразу декілька років роботи, просто щоб отримати корисний досвід та зрозуміти, як застосовувати знання, які я отримала в університеті в американській системі та потім перенести цей досвід і застосувати його в Україні», – пояснює Анастасія.