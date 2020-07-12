У гуртожитку в Києві зафіксували спалах на COVID-19, трьох хворих шукають – Держпродспоживслужба

У гуртожитку в Києві зафіксували спалах на COVID-19, трьох хворих шукають, повідомило столичне управління Держпродспоживслужби.

«Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Усі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідоме», – заявили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві заявили, що встановили 13 контактних осіб.

«Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 із них зараз невідоме», – додали в Держпродспоживслужбі.

Станом на ранок 12 липня в Україні виявили 53 521 випадок коронавірусу, померли 1 383 людини, одужали 26 118.