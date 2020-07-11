Зеленський оцінив як «правильні» дії влади у боротьбі з COVID-19

Президент України Володимир Зеленській оцінює кроки влади у боротьбі з коронавірусною інфекцією як скоординовані та правильні, повідомляє у суботу пресслужба канцелярії глави держави.

«Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації», – сказав Зеленський.

У суботу президент провів традиційну нараду щодо ситуації з COVID-19.

Уже другий день число випадків одужання є вищим за число нових хворих на COVID-19 в Україні. 10 липня було 800 інфікувань (9 липня – 819) та 861 одужання (9 липня – 1016).

З початку епідемії коронавірусна інфекція вразила понад 52,8 тисяч українців, померли 1372 людини, одужали понад 25,6 тисяч.