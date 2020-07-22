Суди наклали 7,7 млн гривень штрафів через порушення карантину – Офіс президента

Суди наклали 7,7 мільйона гривень штрафів через порушення карантину, повідомив Офіс президента.

«У цілому понад 14 тисяч правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ залучено до заходів із запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки. З початку проведення таких заходів було складено майже 20 тисяч адмінпротоколів щодо порушення правил карантину», – заявили в ОП.

Через загрозу COVID-19 в Україні Кабінет міністрів запровадив карантин з 12 березня. У травні його почали поступово послаблювати, перейшовши до так званого адаптивного карантину. Наразі його планують продовжити до 31 серпня.

Станом на ранок 22 липня в Україні виявили 60 995 людей випадків COVID-19. Одужали 33 172 інфіковані, 1 534 померли.