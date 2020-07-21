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21 липня 2020, Київ 16:33
Новини | Коронавірус

Критеріям для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ

Жінка в захисній масці виходить із метро, Київ, липень 2020 року

Станом на 21 липня сім регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.

У цьому списку немає Києва та Одеської області, які ще 20 липня були в переліку регіонів, де не можна послаблювати карантин.

Також такими, що не мають підстав для послаблення карантину, МОЗ вважає анексовані Крим та Севастополь, щодо яких немає офіційних даних.

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За роз’ясненням міністерства, регіонами, де коронавірусна хвороба значно поширена і відтак немає підстав до послаблення карантину, вважаються ті, де наявна одна з наступних ознак:

  • у лікарнях, визначених для хворих на COVID-19, завантажено понад 50%
  • середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції на коронавірус становить менше 24 на 100 тисяч людей протягом останнього тижня
  • коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 становить більше ніж 11% (за формулою, визначеною МОЗ)
  • показник динаміки зростання випадків інфікування становить більше ніж 10%

Станом на ранок 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 випадків COVID-19, одужали 32 199 людей, 1518 – померли.

Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)
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Дев'ятнадцятирічні медики на передовій проти COVID-19. У Харкові студентів беруть працювати у коронавірусні лікарні (відео)

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