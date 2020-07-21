Критеріям для послаблення карантину не відповідають 7 областей – МОЗ

Станом на 21 липня сім регіонів України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.

У цьому списку немає Києва та Одеської області, які ще 20 липня були в переліку регіонів, де не можна послаблювати карантин.

Також такими, що не мають підстав для послаблення карантину, МОЗ вважає анексовані Крим та Севастополь, щодо яких немає офіційних даних.

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За роз’ясненням міністерства, регіонами, де коронавірусна хвороба значно поширена і відтак немає підстав до послаблення карантину, вважаються ті, де наявна одна з наступних ознак:

у лікарнях, визначених для хворих на COVID-19, завантажено понад 50%

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції на коронавірус становить менше 24 на 100 тисяч людей протягом останнього тижня

коефіцієнт виявлення хворих на COVID-19 становить більше ніж 11% (за формулою, визначеною МОЗ)

показник динаміки зростання випадків інфікування становить більше ніж 10%

Станом на ранок 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 випадків COVID-19, одужали 32 199 людей, 1518 – померли.