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21 липня 2020, Київ 10:25
Новини | Коронавірус

Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 60 тисяч – РНБО

Чоловік у захисній масці, Київ, 13 липня 2020 року

Число людей, які в Україні захворіли на COVID-19 із початку епідемії, перевищило 60 тисяч, свідчать дані РНБО.

За минулу добу, 19 липня, виявили 673 нових випадки хвороби, 760 людей одужали, 20 померли.

Загалом з початку епідемії в Україні COVID-19 виявили у 60 тисяч 166 людей, одужали 32 тисячі 199 інфікованих, 1 518 померли.

Активних випадків на сьогодні 26 тисяч 449.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 21 липня є понад 14,7 мільйона інфікованих, майже 610 тисяч людей померли, понад 8 мільйонів 290 тисяч одужали.

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