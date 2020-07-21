Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 60 тисяч – РНБО

Число людей, які в Україні захворіли на COVID-19 із початку епідемії, перевищило 60 тисяч, свідчать дані РНБО.

За минулу добу, 19 липня, виявили 673 нових випадки хвороби, 760 людей одужали, 20 померли.

Загалом з початку епідемії в Україні COVID-19 виявили у 60 тисяч 166 людей, одужали 32 тисячі 199 інфікованих, 1 518 померли.

Активних випадків на сьогодні 26 тисяч 449.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 21 липня є понад 14,7 мільйона інфікованих, майже 610 тисяч людей померли, понад 8 мільйонів 290 тисяч одужали.