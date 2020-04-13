Кернес закликає провести акцію «Безсмертний полк» на балконах

Мер Харкова Геннадій Кернес закликає провести акцію «Безсмертний полк» 9 травня на балконах.

«Я закликаю вас 9-го травня рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину Мовчання, Пам’яті та Подяки їхньому подвигу. Якщо ситуація з карантином і надзвичайною ситуацією в країні зміниться на краще до Дня Перемоги, впевнений, що ми встигнемо організувати і провести ходу «Полку Безсмертної Перемоги» так, як ми планували», – заявив Кернес у Facebook.

У Росії «Безсмертний полк» – це, за ідеєю, хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Пізніше акції набули прокремлівського характеру. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про віддання шани будь-яким учасникам тієї війни.

Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.



