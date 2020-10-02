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02 жовтня 2020, Київ 16:14
Новини | Місцеві вибори в Україні

Поліція за добу відкрила 13 нових проваджень через порушення виборчого процесу

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня (архівне фото)

Національна поліція повідомляє, що за минулу добу відкрила 13 нових кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу в Україні.

«Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 2048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 156 кримінальних правопорушень: 87 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 69 – пов’язані з виборчим процесом», – повідомили в поліції.

Також, згідно з повідомленням, складено 309 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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