Суд не задовольнив скаргу «Демсокири» на відмову в реєстрації на виборах у Києві

Окружний адміністративний суд Києва повідомив, що партії «Демократична сокира», яка оскаржувала в суді відмову Київської міської територіальної виборчої комісії реєструвати політичну силу на вибори до столичної ради, відмовили в задоволенні позову.

«Як встановлено з матеріалів справи, підставою для відмови у реєстрації кандидатів стало те, що грошова застава була внесена із порушенням вимог Порядку внесення, повернення або перерахування грошової застави на місцевих виборах, а саме – кошти були внесені не місцевою організацією політичної партії, яка висунула кандидата на посаду, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня», – йдеться в повідомленні.

В ОАСК встановили, що документ про внесення грошової застави, «передбачений ст. 222 Виборчого кодексу України як обов’язковий, був поданий не тим суб’єктом, що визначений абз.4 ч.2. ст.225 Виборчого кодексу України, а тому висновок територіальної виборчої комісії про відмову у реєстрації кандидатів є обґрунтованим».

Суд зазначив, що відхилення від законодавчо встановлених правил внесення грошової застави і надання переваги одному суб’єкту виборчого процесу буде свідчити про порушення принципу рівності, передбаченого Виборчим кодексом України. При цьому, додали в суді, чинним законодавством не встановлено жодних обмежень щодо «повторного подання документів, оформлених належним чином».

Днями представники партії «Демократична сокира» заявили, що Київська міська територіальна виборча комісія відмовила її кандидатам у реєстрації на тій підставі, що «застава за вибори по Києву сплачена з рахунку всеукраїнської, а не місцевої організації».

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.