ОАСК: «Демсокира» оскаржує відмову в реєстрації на місцеві вибори в Києві

Партія «Демократична сокира» оскаржує в суді відмову Київської міської територіальної виборчої комісії реєструвати політичну силу на вибори до столичної ради, повідомляє Окружний адміністративний суд Києва.

За повідомленням, партія просить суд скасувати постанову Київської міської ТВК від 26 вересня. Тоді виборчком відмовив «Демократичній сокирі» у реєстрації кандидатів у депутати до Київської міської ради за єдиним багатомандатним та територіальними виборчими округами.

«Серед інших вимог – зобов’язати відповідача зареєструвати кандидатів у депутати Київради від Київської міської організації політичної партії «Демократична сокира», – повідомляє суд.

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Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження в цій справі.

Днями представники партії «Демократична сокира» заявили, що Київська міська територіальна виборча комісія відмовила її кандидатам у реєстрації на тій підставі, що «застава за вибори по Києву сплачена з рахунку всеукраїнської, а не місцевої організації».

Центральна виборча комісія наразі не коментувала ситуацію.

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.