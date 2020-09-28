У «Слузі народу» не виключають перевірки через безкоштовні польоти на повітряній кулі від одного зі своїх кандидатів у мери

У «Слузі народу» не виключають перевірки на факт підкупу виборців дій свого кандидата в мери Полтави Сергія Іващенка, який на День Незалежності безкоштовно катав полтавців на повітряній кулі, прикрашеній плакатом у кольорах політичної сили з гаслом «Полтаві зміни» і власною фотографією з іменем та прізвищем. Про це Радіо Свобода розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Мені здається, це (залучення повітряної кулі – ред.) робила кандидат в депутати в іншому місті, але ми все одно перевіримо. Звичайно, треба розбиратися, чи є це підкупом. Закон чітко встановлює, що є підкупом, що не є. Я думаю, що юристи розберуться. А якщо буде звернення до територіальної комісії з боку опонентів, то, звичайно, комісія буде визначатися», – зазначив Корнієнко.

24 серпня, незадовго до офіційного старту виборчої кампанії, на той момент потенційний кандидат у мери Полтави від «Слуги народу» Сергій Іващенко організував безкоштовні польоти на повітряній кулі для полтавців.

У штабі політика зазначили, що орендували її за 10 тисяч гривень. Сам політ для охочих тривав до 3 хвилин. Скористалися такою послугою близько 170 осіб.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.