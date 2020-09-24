Нелю Штепу зареєстрували кандидатом у мери Слов’янська

Ексмера Слов’янська Нелю Штепу зареєстрували кандидатом на цю ж посаду на майбутніх місцевих виборах.

На виборах, які мають відбутися 25 жовтня, Штепа балотується від «Партії миру та розвитку».

Ексмера Слов’янська Донецької області Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. У прокуратурі зазначали, що їй загрожує довічне ув’язнення. Штепа звинувачення прокуратури відкидає.

Суди починали розгляд її справи спочатку вже п’ять разів. У 2017 році її випустили зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має виплатити колишньому меру Слов’янська Донецької області Нелі Штепі 3 600 євро компенсації. ЄСПЛ визнав обґрунтованою скаргу Штепи про відсутність підстав для її арешту та занадто довге розслідування її справи.