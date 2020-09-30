Атака «клонів» і місцеві вибори: як обманюють виборців | Свобода Live

Місцеві вибори в Україні, які заплановані на 25 жовтня, відбудуться за новими правилами, зокрема запроваджується система відкритих партійних списків. У програмі Свобода Live розповідаємо все, що потрібно знати про місцеві вибори 2020-го: кого і як обираємо, як визначатимуть переможців і як проголосувати, щоб ваш голос був зарахований. Також проаналізуємо кампанію висунення і реєстрації кандидатів, розкриємо одну з технологій нечесної конкуренції і обману виборців – «клонування» кандидатів.

Учасники програми:

Антон Малеєв, політичний аналітик;

Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);

Інна Совсун, народний депутат України («Голос»);

Олександр Цебрій, уманський міський голова;

Богдан Андріїв, ужгородський міський голова.