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30 вересня 2020, Київ 15:16
Політика

Атака «клонів» і місцеві вибори: як обманюють виборців | Свобода Live

Collage - Attack of the Clones and local elections: how to deceive voters Freedom Live

Початок ефіру о 14:00

Місцеві вибори в Україні, які заплановані на 25 жовтня, відбудуться за новими правилами, зокрема запроваджується система відкритих партійних списків. У програмі Свобода Live розповідаємо все, що потрібно знати про місцеві вибори 2020-го: кого і як обираємо, як визначатимуть переможців і як проголосувати, щоб ваш голос був зарахований. Також проаналізуємо кампанію висунення і реєстрації кандидатів, розкриємо одну з технологій нечесної конкуренції і обману виборців – «клонування» кандидатів.

Учасники програми:

Антон Малеєв, політичний аналітик;

Олександр Качура, народний депутат України («Слуга народу»);

Інна Совсун, народний депутат України («Голос»);

Олександр Цебрій, уманський міський голова;

Богдан Андріїв, ужгородський міський голова.

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