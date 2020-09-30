Місцеві вибори у Запоріжжі: хто стане другим фаворитом мерських перегонів?

Запоріжжя – Останні дані відкритих соціологічних досліджень центру SOCIS та групи «Рейтинг» демонструють безумовне лідерство у мерській гонці в Запоріжжі чинного мера міста, колишнього головного інженера заводу «Запоріжсталь», що належить Рінату Ахметову, Володимира Буряка. Втім, місцеві експерти не радять очікувати виборів мера в один тур. Більше того, на відміну від 2015 року, коли головна боротьба за крісло мера розгорнулася між Володимиром Буряком та народним депутатом від БПП Миколою Фроловими, зараз політологи навіть не поспішають називати потенційне ім’я другого фаворита гонки. Наразі на посаду міського голови Запоріжжя претендує 10 осіб. Всі вони в тій чи іншій мірі відомі містянам своєю професійною або попередньою суспільною діяльністю. Отже, хто боритиметься за мерське крісло у Запоріжжі? Та які прогнози роблять експерти щодо другого кандидата, який може вийти до другого туру виборів?

Чинний мер міста – на чолі партії свого імені

Володимир Буряк, обраний мером Запоріжжя 2015 року, одним з перших заявив про бажання знов спробувати свої сили у мерській гонці. До обрання на цю посаду він не брав участі у публічних політичних процесах в місті та працював головним інженером заводу «Запоріжсталь», що належить Рінату Ахметову. Головними досягненнями Буряка за час його роботи на посаді називають зведення нового терміналу місцевого міжнародного аеропорту, створення низки нових маршрутів комунального транспорту і придбання для них 150 одиниць автобусів, тролейбусів тощо, ремонт близько 2 мільйонів квадратних метрів доріг у місті та інше.

Водночас місто, за даними цьогорічного дослідження Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна економіка України», посідає третє місце з кінця у рейтингу обласних центрів України за індексом конкурентоспроможності міст. Відповідно до цього дослідження, підприємці Запоріжжя більш песимістично, порівняно з більшістю інших міст, оцінюють ставлення представників міської влади до приватного бізнесу, вони також відчувають більше проблем у комунікаціях із владою.

Проблеми з відкритістю місцевої влади, в першу чергу, мера міста, раніше також фіксували й дослідження «Опори» та «Transparency International Україна». Про закритість муніципальної влади неодноразово заявляли і місцеві журналісти. У вересні минулого року журналісти запорізьких електронних ЗМІ навіть пікетували через це мерію, вимагаючи переглянути вибірковий підхід до спілкування мера з місцевими ЗМІ.

Починаючи з 2016 року, міська влада і сам мер Запоріжжя, зокрема, періодично опинялися в епіцентрі різних кримінальних проваджень. Так, 2016 року Генпрокуратура обвинувачувала Буряка у грубому порушенні трудового законодавства, а навесні цього року поліція розслідувала порушення ним вимог карантину. Володимир Буряк також фігурував у справі про державну зраду і підкуп виборців, відкритій СБУ під час минулорічних позачергових парламентських виборів. А заступник міського голови Анатолій Пустоваров є обвинувачуваним у справі про фіктивні тендери, яка слухається у суді.

На момент обрання Володимир Буряк спирався на представників фракції «Опозиційного блоку» у міськраді, основу якої склали такі ж, як і мер міста, представники комбінату «Запоріжсталь». Втім, наразі він йтиме на вибори від партії власного імені, а саме від «Партії Володимира Буряка «Єднання». Ще на початку року, 29 січня, мер Запоріжжя закликав чинних депутатів міської ради створити міжфракційне об’єднання, якому пропонував згодом іти з ним на місцеві вибори. До лав цього нового для міста партпроєкту влилися представники декількох фракцій міськради – переважно з «УКРОПу», «Самопомочі» та «Опозиційного блоку».

Підконтрольні ж «Запоріжсталі», де раніше працював Буряк, медіа наразі ж активно промотують не «Єднання» Буряка, а ще один новий для міста політичний проєкт – партію «Порядок» на чолі з народним депутатом з Авдіївки Мусою Магомедовим. Своїх кандидатів на посаду міського голови ця політсила не висувала. На момент підготовки матеріалу представники «Порядку» також офіційно не заявляли про підтримку будь-кого з кандидатів на посаду мера Запоріжжя.

Наразі про підтримку Володимира Буряка як кандидата на посаду мера заявила лише місцева організація «ОПЗЖ». Про це 28 вересня під час спеціальної пресконференції повідомив народний депутат і очільник запорізької організації «ОПЗЖ» Володимир Кальцев. Відповідно до даних групи «Рейтинг», на виборах до міської ради названа політсила набрала б 13,5% голосів серед тих, хто визначився і йде на вибори, а за даними «SOCIS» – відповідно 10,7%.

Колишній «моторовець» – від «Слуги народу»

За посаду мера Запоріжжя від «Слуги народу» боротиметься заступник голови Запорізької ОДА Віталій Тишечко. Посаду в адміністрації він обіймає лише з 11 серпня цього року, а до цього майже 20 років пропрацював на підприємстві «Мотор Січ» та в афільованій до нього страховій компанії. Зокрема, у 2008-2017 роках він був заступником начальника управління кадрів «Мотор Січі», а з 2017 року працював директором товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор – Гарант». З червня 2020 року стажувався на посаді заступника голови Запорізької ОДА.

19 серпня під час візиту президента Володимира Зеленського до Запоріжжя Віталія Тишечка було представлено як кандидата в мери Запоріжжя. Його також повторно презентували як претендента на цю посаду під час позачергового з’їзду партії «Слуга народу» 31 серпня у Києві.

Для Віталія Тишечка це другий досвід участі у місцевих виборах. 2015 року його обрали депутатом Запорізької міської ради. Кандидат від пропрезидентської партії тоді входив до депутатської фракції партії «Нова політика» у міській раді, що складалася винятково з представників «Мотор Січі». Як і більшість представників цієї політичної сили, він не вів до цього часу активної політичної діяльності. Після презентації як кандидата в мери від «Слуги народу» політик 25 серпня вийшов зі складу фракції «Нової політики» у міськраді.

За даними останнього дослідження соціологічної групи «Рейтинг» від 10-14 вересня, Віталій Тишечко як кандидат від партії «Слуга народу» набрав би 10,7% голосів серед тих, хто визначився і планує йти на вибори. А сама партія, відповідно, здобула б 16,8% голосів на виборах до міської ради. Відповідно ж до дослідження SOCIS від 5-9 вересня, Віталій Тишечко як кандидат від пропрезидентської партії мав би 10,1% голосів серед тих, хто визначився і йде на вибори.

Блогер та ветеран – від «ЄС»

Від партії «Європейська солідарність» у Запоріжжі за посаду мера боритиметься Валерій Прозапас. Це блогер, ветеран війни на Донбасі та учасник Революції гідності. Валерій Прозапас має історичну та економічну освіту. Займається підприємницькою діяльністю, очолює власну будівельну фірму. З липня 2014 року до жовтня 2015-го служив у прикордонних військах, є офіцером запасу.

У 2016 році став власником «Залізного трону» зі зброї та розірваних снарядів, створеної волонтерами копії трону з популярного серіалу «Гра престолів». Придбаний під час інтернет-акціону артоб’єкт Валерій Прозапас передав на постійне зберігання до Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Попри відсутність офіційної посади, Прозапас є одним з неформальних лідерів місцевої організації «ЄС». Для нього це другий досвід участі у виборчих перегонах взагалі. Минулого року під час позачергових виборів до парламенту він балотувався від «ЄС» у 76-му мажоритарному окрузі та здобув 4-те місце в окрузі.

За даними останнього дослідження соціологічної групи «Рейтинг», Валерія Прозапаса готові підтримати 7,6% виборців, що визначилися і планують йти на вибори. Рейтинг же партії, яку він представляє на мерських перегонах, згідно з цим же дослідженням, складає 9,8%.

Валерій Прозапас разом зі своїм братом Ігорем є героями документального фільму Радіо Свобода «Січ».

Екоактивістка – від «За майбутнє»

Кандидаткою в мери Запоріжжя від партії «За майбутнє» стала Олеся Крамаренко. Попри те, що активістка вже тривалий час є активною учасницею суспільного життя в Запоріжжі, це для неї перша виборча кампанія до місцевих органів влади.

Олеся Крамаренко – учасниця Помаранчової революції та Революції гідності у Запоріжжі. За освітою кандидатка – журналіст. Має досвід роботи на державній службі та займається підприємницькою діяльністю. Зокрема, у 2006-2007 роках працювала заступником начальника обласного управління молоді та спорту Запорізької ОДА, певний час була речником голови Запорізької ОДА Євгена Червоненка. З 2016 року була помічником депутата Запорізької міської ради з фракції «Самопоміч» Віктора Пріта. Працюючи помічником депутата міськради, також опікувалася екопитанями. У 2019 році Олеся Крамаренко була 46-м номером у списку партії «Самопоміч» під час позачергових парламентських виборів.

Олеся Крамаренко є учасницею місцевого екоруху з початку 2010-х років, зокрема, брала активну участь акціях протесту у 2012 та 2015 роках. Була серед організаторів цьогорічної акції протесту у Запоріжжі, в якій взяли участь півтори тисячі містян, що вимагали зниження промислових викидів у повітря.

З 2017 року Олеся Крамаренко очолює громадську організацію «Дзиґа». Входить до неформального об’єднання запорізьких громадських організацій і активістів, що опікуються питаннями захисту довкілля у місті, «Екокоаліцію Запоріжжя». За час своєї діяльності представники об’єднання, зокрема, домоглися закупівлі пересувної еколабораторії та фінансування її роботи коштом місцевих бюджетів. Під час позачергових виборів у 2019 році активісти ініціювали підписання запорізькими кандидатами у народні депутати «екоприсяги», декларативного документу щодо захисту прав містян на чисте довкілля.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», Олеся Крамаренко набрала б 1,9% голосів серед тих, хто визначився і збирається на вибори, а політична сила, яку вона представляє, – 1,7 % на виборах до міської ради. Відповідно ж до дослідження SOCIS, партія «За майбутнє» на виборах до міської ради отримала б 0,3% голосів.

Професійний посадовець – від «Нашого краю»

Елла Слепян, яку висунули кандидатом в мери від політичної партії «Наш край», більш відома містянам як одна з місцевих топ-посадовців. Для неї це перший досвід участі у виборчих перегонах та боротьби за мерське крісло та депутатський мандат.

До кінця 2019 року вона обіймала посаду першого заступника голови Запорізької ОДА, на яку були призначена ще 2017 року. Після зняття президентом Володимиром Зеленським з посади голови ОДА Костянтина Бриля Елла Слепян з 11 липня до 6 вересня 2019 року тимчасово виконувала обов’язки очільника регіону. Має математичну та економічну освіту. Кандидат економічних наук. Свій трудовий шлях починала як вчитель. З 1994 року – на державній службі. Працювала на посадах у Запорізькій міській раді, Фонді держмайна, Запорізькій ОДА, Фіскальній службі Запорізької та Київської областей. Зокрема, Елла Слепян обіймала посади директора департаменту економічного розвитку і торгівлі ЗОДА, а також заступника начальника головних управлінь у Запорізькій та Київській областях.

Партлідери – від «Батьківщини», «Радикальної партії Ляшка» та «Сили людей»

Низка політичних сил у Запоріжжі більш традиційно підійшла до питання висування свої кандидатів у мери. Так, від ВО «Батьківщина» та «Радикальної партії Ляшка» за посаду боротимуться голови міської та обласної парторганізацій відповідно.

Голова міської організації ВО «Батьківщина» Віталій Рябцев є чинним депутатом міськради від цієї політсили. У лавах партії – з 2013 року. В кінці лютого 2020 року очолив Запорізьку міську парторганізацію «Батьківщини», змінивши на цій посаді голову відповідної партійної фракції у міськраді Ірину Костенко.

У 2019 році Віталій Рябцев був довіреною особою Юлії Тимошенко під час президентської кампанії у 75-му виборчому окрузі у Запоріжжі. Також балотувався у народні депутати на минулорічних позачергових виборах до парламенту в 75-му мажоритарному окрузі, де посів 6-те місце, здобувши 4,88% голосів.

Віталій Рябцев є підприємцем. Очолює товариство з обмеженою відповідальністю «Громадсько-політичний портал АКЦЕНТ», якому належить однойменний новинний сайт у Запоріжжі. До цього кандидат працював менеджером у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ніка 2012», а також інспектором служби безпеки акціонерного комерційного банку «Металург» та відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь».

За даними соціологічної групи «Рейтинг», за Рябцева готові проголосувати 3,8% виборців, що визначилися і планують йти на вибори. Рейтинг же партії, яку він представляє на мерських перегонах, згідно з цим дослідженням, складає 6,1%. А згідно з дослідженням SOCIS, кандидат набирав би 3,5% голосів серед тих, хто визначився і збирається йти на вибори.

Від «Радикальної партії Ляшка» у Запоріжжі за посаду мера змагатиметься керівник її обласної парторганізації та голова відповідної фракції в облраді Юрій Ружин. Він один зі старожилів запорізького політикуму. У 2006-2010 роках також був депутатом облради, один час був керівником фракції «БЮТ» у Запорізькій облраді. Займався підприємницькою діяльністю. Наразі є власником корпоративних прав низки підприємств, які належать його дружині. Коли був власником і керівником місцевих підприємств, за режиму Януковича публічно заявляв про тиск з боку так званого «смотрящего» Анісімова з вимогами передати тому частину бізнесу.

Юрій Ружин також відомий запоріжцям як власник та засновник кінного театру «Запорізькі козаки» на Хортиці. Навесні 2014 році очолив «Хортицький полк», який, як і місцева самооборона, охороняв громадський порядок в місті. Це формування об’єднувало понад дві сотні людей.

Відповідно до дослідження SOCIS від 5-9 вересня, «Радикальна партія Ляшка», від якої йде на вибори Юрій Ружин, може претендувати на виборах до міської ради на 0,5% сере тих, хто визначився і збирається йти на вибори у Запоріжжі.

Ще один претендент на посаду мера Запоріжжя – лідер місцевого осередку партії «Сила людей» Денис Тарасов. Йтиме на вибори він як спільний кандидат від партій «Сила людей», «Народний Рух України», «Громадянська позиція». У серпні ці політсили були серед підписантів меморандуму про об’єднання партій національно-патріотичного спрямування для спільної участі у місцевих виборах.

За освітою Денис Тарасов юрист. Обіймає посаду директора ТОВ «Бізнес-Центр Запоріжжя». Активно бере участь у місцевому громадському житті. Зокрема, у 2014 році брав участь у кампанії з інформування вимушених переселенців щодо процесу зміни виборчої адреси під час парламентських виборів. Один з організаторів і учасників екологічних мітингів восени 2018-го та цього року. Брав участь у протестах щодо забудови скверу Яланського у Запоріжжі, які влітку 2018 року супроводжувалися масовими заворушеннями. Також бореться за оренду цієї земельної ділянки у судах, вимагаючи повернути її у власність громади міста.

Раніше, у 2015 році, Денис Тарасов вже балотувався до Запорізької міської ради за списками «Сили людей». Втім, не був обраний – партія, від якої йшов, не подолала прохідний бар’єр у місті.

За даними соціологічної групи «Рейтинг», за кандидата від «Сили людей» у Запоріжжі готові віддати свої голоси 1,6% містян, що визначилися і збираються йти на вибори.

На посаду мера у Запоріжжі також балотується двоє самовисуванців – заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою в Запорізький міській раді Віктор Хоцький та начальник відділу підготовки управління ракетних військ і артилерії управління оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ Дмитро Осипов.

Чи бути у Запоріжжі мерським виборам в один тур?

Лідером мерських перегонів у Запоріжжі наразі є чинний мер міста Володимир Буряк: за даними групи «Рейтинг», він отримав би 56% голосів серед тих, хто визначився і збираєтсья йти на вибори, а згідно з дослідженням SOCIS – аж 73,6% голосів. Опитані Радіо Свобода експерти також зазначають, що чинний очільник міста поки є фаворитом виборчих перегонів. Втім, окремі політологи радять більш обережно ставитися до даних соціологічних досліджень під час прогнозування результатів виборів у Запоріжжі.

«Соціологи різні дані подають. Деякі, можливо, не зовсім відповідають дійсності або подаються як бажані для деяких кандидатів, хоча виборча кампанія доволі жвава і цікава. Є кілька, я так помічаю, і партій, і кандидатів. Як на мене, виокремлюються 2-3 основних напрямки, 5 технічних кандидатів і технічних напрямків, які мають забезпечити підтримку чи нівеляцію певних головних кандидатів», – ділиться професор, завідувач кафедри політології Запорізького національного університету Євген Цокур.

Вибори у два тури – саме такий прогноз роблять запорізькі експерти. Місцевий політтехнолог Ігор Громов також зазначає, що наразі з наявних соціологічних досліджень лише одне демонструє ймовірну перемогу чинного мера Запоріжжя в першому турі.

Соціологія – хоча наука точна, але вона все одно є суб’єктивно залежною. Другий момент – це те, що частина виборців все одно ухвалює рішення в процесі чи не самого голосування. І третій момент – це те, наскільки буде ще агресивною кампанія

«Серед чотирьох опитувань, які довелося бачити, лише одне показує перемогу Буряка у першому турі. І найцікавіше, що це дослідження соціолога, близького до мерського пула. Другий нюанс –загальноукраїнська соціологія, як не дивно, виявилась дуже близькою до мерського соціолога. Враховуючи те, що київські структури особисто не проводять соціологічні опитування у регіонах, а віддають на субпідряд місцевим соціологам, то цікаво, якому їх віддали. Так, відрив великий у Буряка. Це було на початку виборчої кампанії, але перемоги у першому турі не вимальовувалося», – каже політтехнолог.

Євген Цокур роз’яснює, які фактори варто враховувати при прогнозуванні розвитку подій у Запоріжжі: «Соціологія – хоча наука точна, але вона все одно є суб’єктивно залежною. Зрозуміло, що іноді якісь похибки, бажання видаються як реальні показники. Це один момент. Другий момент – це те, що частина виборців все одно ухвалює рішення в процесі чи не самого голосування. І третій момент – це те, наскільки буде ще агресивною кампанія. Вона фактично ще не почалася. Тільки починається висування фронтменів партій. Дивлюсь, зміни якісь відбуваються, якісь взаємодії, об’єднання утаємничене чи реальне. Думаю, що наступні 2-3 тижні більш показовими будуть».

Більш високий рейтинг мера міста наразі може пояснюватися більш пізнім стартом місцевої виборчої кампанії у Запоріжжі, порівняно з попередніми роками. Ігор Громов припускає, що політсили в регіонах наслідують стиль поведінки пропрезидентської партії у парламенті.

В «турборежимі», який заклали «зелені», вирішили працювати і всі місцеві партії на цих місцевих виборах, бо фактично влітку ніяка робота партійна не велася

«Судячи з усього, в «турборежимі», який заклали «зелені», вирішили працювати і всі місцеві партії на цих місцевих виборах, бо фактично влітку ніяка робота партійна не велася. Зазвичай місцеві кампанії стартують з червня-липня: формуються якісь штаби, готуються програми, – пояснює експерт. – Зараз нічого не було. І таке враження, що саме з середини вересня всі різко стартували і побігли ніби в «турборежимі». Звідси безумовне домінування Буряка у літні місяці, коли опоненти не проявляли жодної активності».

Запорізький політолог Роман П’ятигорець вважає, що головним конкурентом для мера Запоріжжя мав би стати саме кандидат від правлячої партії. Втім, припускає, що центральна влада пішла на компроміси у регіоні.

«Каналізація, дахи, прибудинкові дороги – це величезний якір, що потягне на дно президента та його команду. Вони не хочуть відповідати за ці речі. А якщо серйозно, то мені здається, що представники великих підприємств знайшли компроміс з чинним мером і вирішили не витрачати колосальні кошти на штурм і абордаж мерського крісла. Це помітно неозброєним оком, як ведуть свої виборчі кампанії «Слуга народу», «Нова політика» (в 2015 році обрані до міської ради депутати від цієї партії складались виключно з працівників підприємства «Мотор Січ» – ред.) , «Порядок» (нова політична партія, яку активно піарять запорізькі ЗМІ, що належать заводу «Запоріжсталь» – ред.), – ділиться політолог.

Каналізація, дахи, прибудинкові дороги – це величезний якір, що потягне на дно президента та його команду. Вони не хочуть відповідати за ці речі

Всеукраїнське падіння партійного рейтингу та невідповідний очікуванням місцевого виборця імідж – це ключові фактори, які можуть, на думку Ігоря Громова, стати на заваді виходу кандидата від «Слуги народу» Віталія Тишечка у другий тур мерських перегонів.

«Йде лавина обвалу «слуг»: вони з серпня втратили за одним опитуванням 6%, а за іншим – 8%. Якщо ще втратять 6-8% до моменту голосування, то відлетить електорат Тишечка. За нього збирались голосувати 10% при рейтингу «Слуги народу» у 16%, тобто ці 10% – це залишки, що ладні проголосувати за будь-кого, на кому буде написано «Слуга народу». Плюс образ Тишечка – це гра у піддавки. Це такий гламурний хлопчик. Це зовсім не цікавий образ як для запоріжців», – пояснює політтехнолог.

Хто ж може стати номером два у виборчій гонці?

Роман П’ятигорець вважає найбільш комфортним для чинного мера Запоріжжя опонентом у другому турі кандидата від «ЄС», адже, на думку експерта, загрозу на тому етапі можуть становити спроби фальсифікації виборів.

Найкомфортніший для Буряка суперник у другому турі – Валерій Прозапас. «Європейська солідарність» – у глухій опозиції до влади, і у них нема жодного ресурсу, щоб щось влаштувати у комісіях, тому що у президента тільки і чекають, де і на чому б підловити «ЄС»

«На сьогодні всі розклади по комісіях – в «ОПЗЖ». Вони гарно вклались в комісії, округи, і комісії – під їхнім контролем. У цієї політичної сили лишились перевірені кадри, що перекидали пачки з бюлетенями і робили Янковичу по 120%. І тому є небезпека, що вони домовляться з місцевими «зеленими» на другий тур. У Володимира Буряка може не вистачити ресурсу зберегти і захистити свій результат. Найкомфортніший для нього суперник у другому турі – Валерій Прозапас. «Європейська солідарність» – у глухій опозиції до влади, і у них нема жодного ресурсу, щоб щось влаштувати у комісіях, тому що у президента тільки і чекають, де і на чому б підловити «ЄС», – пояснює політолог.

Патріот рідного міста – це образ, на який спирається названий кандидат від «ЄС», каже політтехнолог Ігор Громов. Втім, зазначає, що політику наразі бракує своєчасно зроблених презентацій альтернативної програми розвитку міста з наочними прикладами її реалізації, а також команди людей, з якими він планує працювати.

«До початку виборчої кампанії «ЄС» в плані просування Прозапаса, його позиціонуванні, розробці якихось міських проблем не зробило нічого. Буквально кілька днів вони почали проявляти якусь активність. Так, як вони стартували і скільки лишилося часу, то вони не встигнуть нічого достойного за цей час і конкуруючого реалізувати. Фактично буде знов спроба на плечах Петра Олексійовича зайти у міськраду, що, власне, і буде заслугою Порошенка, а не міської команди «ЄС». Бути 5 років у міськраді і не згенерувати, і не презентувати альтернативну програму розвитку міста – це ще треба вміти», – ділиться Ігор Громов.

Ще однією проблемою для Валерія Прозапаса може бути те, що частина симпатиків «ЄС» планує голосувати за мера міста Володимира Буряка. Втім, наразі на їхнє рішення може вплинути заява місцевої організації «ОПЗЖ» про підтримку чинного міського голови.

Третина симпатиків «ЄС» збиралася голосувати за Буряка. Після офіційної підтримки від «ОПЗЖ» – думаю, що патріотично-налаштованому електорату буде незручно підтримувати Володимира Вікторовича

«Третина симпатиків «ЄС» збиралася голосувати за Буряка. Після офіційної підтримки від «ОПЗЖ» – думаю, що патріотично-налаштованому електорату буде незручно підтримувати Володимира Вікторовича. Власне, він нічого не отримав, а патріотів може втратити, – роз’яснює політтехнолог Ігор Громов. – Адже близько 80% тих, хто підтримує «ОПЗЖ», і так спершу збиралися голосувати за Буряка. Найбільш сильна група у його електоральній структурі – це «ОПЗЖ».

Одним зі знакових учасників мерських перегонів у Запоріжжі експерти називають одного з її новачків – Олесю Крамаренко, яка йде від партії «За майбутнє». Кандидат в мери з мінімальним антирейтингом – так характеризує екоактивістку Роман П’ятигорець. Втім, політолог ставить під сумнів, що екопитання, якими системно опікувалася Олеся Крамаренко, хвилюють містян.

«Кандидат на мерське крісло підібраний ідеально – без жодного скелету у шафі. Будь-яка інша кандидатура, як-от директор заводу, меценат, лікар, професор тощо, мали б у три рази менше голосів, які Олеся отримає у фіналі. Її потенціал розрахований відбирати голоси у чинного мера, але вони не змінять картини в цілому. Проблема в тому, що екологія турбує населення у самому кінці його піраміди Маслоу. Це Греті Тунберг легко бути першою у своїй країні, де холодильники наповнені, а зарплати такі, що бракує фантазії, на що її витрачати. А у нас все абсолютно навпаки», – каже Роман П’ятигорець.

Кандидат на мерське крісло підібраний ідеально – без жодного скелету у шафі. Будь-яка інша кандидатура мала б у три рази менше голосів, які Олеся Крамаренко отримає у фіналі

З такою думкою не погоджується інший експерт Ігор Громов. Каже, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, як прихильники, так і противники чинного мера міста Володимира Буряка однаково негативно оцінюють роботу міської влади з розв’язання екопитань.

«З кінця 1990-х екологія ніколи не виходила на перше місце у списку міських проблем. Вона була десь в його хвості. На неї не звертали увагу. Але буквально у березні перед карантином два соціологічних дослідження, наш та IRG , показали, що на перше місце приходить проблема екології. Вперше побачили це у Аскада Ашурбекова (один з засновників запорізької соціологічної кампанії IRG – ред.) і не повірили. У своєму питальнику поставили відкрите запитання: «Як ви вважаєте, яку проблему міська влада має вирішувати у першу чергу?», тобто не було жодних навідних запитань. Яким було здивування, коли 25% відповіли, що міська влада має в першу чергу вирішувати питання екології. Люди самі згенерували цю проблему. На відкрите запитання люди відповідають те, що їх хвилює», – ділиться експерт.

У своєму питальнику поставили відкрите запитання: «Як ви вважаєте, яку проблему міська влада має вирішувати у першу чергу?». Яким було здивування, коли 25% відповіли, що міська влада має в першу чергу вирішувати питання екології. Люди самі згенерували цю проблему

Наразі, за даними політтехнолога, восени, коли у місті традиційно загострюється питання з забрудненням повітря через несприятливі метеоумови, кількість запоріжців, які вважають головною проблемою міста екопитання, досягла 42-48%.

«Олеся Крамаренко – це мати, яка здолає будь-кого заради здоров’я своєї дитини. Це зрозумілий, близький образ, і їй вірять, що вона зможе зрушити екологічну ситуацію в місті, що її не куплять як мера, бо навряд чи знайдеться мати, що продасть здоров’я своєї дитини. Це сильний образ, що може привернути увагу. Якщо розвивати класичний формат кампанії, то перемогти Буряка може лише «суперБуряк». Єдина партія, яка намагається зламати цей порядок денний – це «За майбутнє», що йде від поля господарника, раціональних сенсів в поле емоційне з питаннями здоров’я, життя людей, де, власне, Буряку показати нема чого», – підсумовує Ігор Громов.