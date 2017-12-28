У справі про фіктивні тендери в Запоріжжі є четвертий фігурант – прокуратура

Прокуратура Харківської області оголосила про підозру 30-річому заступнику міського голови Запоріжжя у справі про запорізькі фіктивні тендери. Про це 28 грудня повідомляє сайт обласної прокуратури.

Підозру оголошено за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах ) Кримінального кодексу України.

У Генеральній прокуратурі України 27 грудня повідомили, що вирішується питання про обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження – директора одного з комунальних підприємств міста Мелітополь – у справі про розкрадання державних коштів на 87 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням на сайті ГПУ, прокуратура наполягає на домашньому арешті для нього.

У відомстві додали, що судом вже обраний запобіжний захід для інших двох фігурантів справи – заступникові голови Запорізької обласної ради та його брату – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу.

21 грудня співробітники Харківської обласної прокуратури та Служби безпеки України провели в Запоріжжі 30 обшуків у справі заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка.

За даними ГПУ, заступник голови Запорізької обласної ради, його рідний брат та директор одного з комунальних підприємств міста Мелітополь підозрюються у привласненні бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерів. За попередніми даними слідства, підозрювані разом з іншими особами розробили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, здійснивши у 2017-му понад 10 тендерів через систему «Прозорро» на ремонт та реконструкцію освітлення парку відпочинку у Мелітополі, спортмайданчиків та багатопрофільного ліцею у Запоріжжі. Однак фактично тендер не відбувався. Оскільки підозрювані не допускали до участі у торгах сторонніх учасників, то державне замовлення розігрувалося лише між підконтрольними фірмами, на рахунки яких і переводилися кошти. За попередніми даними ГПУ, бюджетам Мелітополя та Запоріжжя було завдано збитків на суму понад 87 мільйонів гривень.