У Запоріжжі тисячі городян вийшли на акцію за чисте повітря

19 серпня близько півтора тисячі запорожців зібралися в центрі міста під стінами обласної державної адміністрації на акцію «#маюправодихати». Організаторами акції виступили понад десять громадських організацій міста. Активісти принесли з собою тематичні плакати з написам «#маюправодихати», «Досить нас труїти» та інші. Також учасники акції поклали на сходи адмінбудівлі мішки, які наочно демонструють скільки шкідливих речовин вдихають городян за рік через викиди у повітря.

«На моєму місці міг бути будь-який мешканець Запоріжжя. Кожен бачить щоденно чорне небо, яке таке цілодобово. Останній час я працюю в онкології, і від статистики, яка є, стає страшно. Як до керівника фонду, до мене звертаються постійно за допомогою дітям, якщо не щодня, то через день. Це дійсно страшно. Хочемо, щоб наші діти жили здоровими, щоб наші батьки, рідні не хворіли. Ми не вимагаємо, щоб закривали заводи – хочемо, щоб зменшили кількість викидів, щоб можна було дихати», – розповіла одна з організаторів акції, керівниця благодійного фонду «Парасолька» Ірина Лосєва.

На мітингу прийнята резолюція з вимогами до центральних і місцевих органів влади ухвалити рішення про поетапне зниження викидів шкідливих речовин підприємствами у Запоріжжі до 11 жовтня, розробити рекомендації для населення як поводитися під час несприятливих метеоумов, а також алгоритм дій під час таких ситуацій аж до тимчасової зупинки особливо шкідливих виробництв.

Під час мітингу активісти окремо збирали підписи під зверненням до місцевих органів влади з вимогою зниження промислових викидів у місті. Як повідомили Радіо Свобода організатори акції, у вересні у Запоріжжі Лабораторний центр МОЗ зафіксував перевищення показників забруднення повітря, що є підставою для прийняття рішення про поетапне зниження викидів.

«Якщо є перевищення нормативів екологічної безпеки на якійсь території, то має бути ухвалене рішення про поетапне зниження викидів. Це рішення, відповідно до інструкцій, використовується при видачі нових дозволів. Якщо рішення нема, а є плани, договори з заводами, то це не враховується при видачі нових дозволів на викиди. По закону має бути, а його нема. Держава не виконала закон. Ми збирали підписи до депутатів міської ради, щоб було прийнято таке рішення, і вони нас підтримали. Мають прийняти рішення обласні і центральні органи влади», – розповів ще один організатор акції, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик.

Напередодні організатори протесту передали листи-запрошення на мітинг міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку та голові Запорізької ОДА Віталію Боговіну. На мітинг прийшов лише останній.

«Якщо ви не знаєте, то розповім вам, що підприємства 1-ої категорії на викиди отримують дозвіл в Міністерстві екології в Києві, а не в Запорізькій ОДА. Ми працюємо в цьому напрямку. І я так, як і ви, хочу дихати свіжим повітрям. Я також, як і ви, живу у Запоріжжі. Моя сім’я також живе в Запоріжжі. Ми ходимо одними вулицями, ми дихаємо одним і тим самим повітрям. Моя задача разом з вами створити всі умови для того, щоб це повітря було чистіше. Тож запрошую вас до співпраці: екологів, активістів у робочу групу в ОДА. Будемо її створювати і разом працювати над поліпшенням екологічної ситуації в місті Запоріжжі і області», – заявив під час акції очільник Запорізької області Віталій Боговін.

Текст резолюції мітингу, доповнений зверненнями від городян, зібраними під час мітингу, та петицією з усіма зібраними підписами організатори протесту планують передати до обласних і міських органів влади у вівторок, 22 вересня.