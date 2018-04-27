Сесії під акомпанемент мітингів: політологи прогнозують ріст акцій протесту в Запоріжжі

Запоріжжя – Цей тиждень у Запоріжжі відзначився сесією міськради, рішення на якій приймалися, у прямому сенсі, під тиском мітингувальників. Левова частина протестувальників вимагала фінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків та закупівлі обладнання для еко-моніторингу в місті. Після того, як городяни зайшли у залу засідання міськради, мер Запоріжжя Володимир Буряк оголосив перерву в роботі ради для переговорів. Після трьох годин міжфракційної наради за закритими дверима, депутати повернулися до зали і проголосували за основні вимоги протестувальників. Втім, це далеко не перший випадок, коли міська рада Запоріжжя і мер ухвалюють рішення під тиском городян. Місцеві експерти вважають, що така поведінка мерської команди відкриває шлях до наростання протестної поведінки мешканців Запоріжжя.

Десята година ранку 27 квітня біля Запорізької мерії почалася з протестів.

Фактично під стінами адмінбудівлі декілька мітингів. Близько десятка людей виступають проти побудови нового торгівельно-розважального центру в одному зі скверів міста, що перебуває близько десяти років в оренді місцевого політика і депутата міськради Володимира Кальцева. Втім, питання щодо зведення ТРЦ досі є відкритим – шостого травня мають відбутися громадські слухання щодо його будівництва. Така ж за чисельністю групка мітингувальників під прапорами «Сили людей» принесла плакати з гаслами за відставку мера міста.

Житлове господарство та екологічні питання

Найбільш чисельна ж частка мітингуючих виступає за збільшення фінансування капітальних ремонтів багатоповерхівок та прийняття порядку співфінасування їх спільним коштом мешканців Об’єднані співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та міста.

Поруч з ними мітингують еко-активісти з вимогою до мерії виконати зобов’язання щодо фінансування закупівлі пересувної еко-лабораторії для міста. Питання, що підіймають ці дві групи протестувальників, винесені на порядок денний сесії міськради.

Основний спікер серед протестувальників, що прийшли з грошима на ремонт будинків, – голова ОСББ «Зелений двір» Андрій Герасимов, що восени та в взимку 2017 року вже організовував аналогічні акції. На підтримку протестуючих також виступає низка депутатів від фракцій «Батьківщини» та «Укропу».

«За інформацією департаменту фінансів, з цих 100 мільйонів, що виділені на 304 порядок для капітальних ремонтів ОСББ в реалії тільки 10 мільйонів, а це – шість об’єктів будуть новими. Хоча мова йшла, що 67 об’єктів, які мають у цьому році приступити на капітальний ремонт. Це не нормальна ситуація. Тому ми підготували проект збільшення фінансування до 250 мільйонів гривень і по аварійним будинкам – ще 100 мільйонів гривень. Звідки взяти кошти? Якими би не був бюджет Запоріжжя, завжди можна казати, що грошей нема. Але якщо ми порівняємо бюджети попередніх років, то раніше було до трьох млрд. гривень, то зараз – вісім», – розповіла під час мітингу депутат міськради Ірина Костенко.

Основні організатори еко-протесту – відомі запорізькі активістки Ірина Пірогова ​та Олеся Крамаренко. Остання пояснює, що вимагають від мерії дотриматися меморандуму, підписаного між місцевою владою та промисловими підприємствами. Документ закупівлю спільним коштом обласної і міської влади пересувної лабораторії для моніторингу стану повітря в Запоріжжі.

«В 2016 був підписаний цей меморандум, і на сьогоднішню сесію виноситься питання про фінансування, депутати пропонують звідки взяти ці кошти. І ми вимагаємо, просимо депутатів підтримати це рішення, бо на попередній сесії не вистачило голосів для прийняття цього рішення. Минулого року кошти виділили обидва бюджети лише в серпні, і компанії писали в Prozoro коментарі, що вони не встигнуть в такий короткий термін, а потрібно до грудня зробити закупівлю за законами бюджетного законодавства, тому було прийнято рішення, що треба раніше ці кошти виділяти», – пояснює Крамаренко.

«На сьогодні лише п’ять стаціонарних постів, яких не вистачає за вимогами міста, і одна лабораторія, що не має вже приборів, бо вони російського виробництва, і вона не працює цілодобово, лише раз-на-раз виїздить. Але вона в дуже жахливому стані, старе обкладення», – додає вона.

Об 11-ій годині всі мітингувальники рушають з вулиці до будівлі мерії, де в цей час має розпочатися чергова сесія міськради. На вході до адмінбудівлі навіть утворюється штовханина. Потрапивши до сесійної зали частина активістів починає скандувати «Ганьба!» та «Відставка!», після чого мер міста Володимир Буряк оголошує перерву на 30 хвилин для консультацій з різними фракціями.

Втім, півгодини перемовин затягнулися на міжфракційну нараду довжиною у понад три години. Сесія міськради, що мала початися об 11-ій годин стартує лише о 16-ій. Майже на початку засідання мер міста на прохання депутатів повідомляє, що основні вимоги протестувальників будуть задоволенні.

«Ми приймемо сьогодні рішення про виділення коштів для пересувної лабораторії в місті Запоріжжі на співфінасуванні з обласною радою. Ми сьогодні приймемо проект рішення щодо програми співфінасування (ред. –капітальних ремонтів багатоквартирних будинків коштом мешканців ОСББ та міського бюджету) в тому варіанті, в якому він сьогодні запропонований. І третє, при порозумінні – хоча дуже довго, але ми його знайшли – проект щодо збільшення коштів ми до нього повернемося після того, як підведемо підсумки першого півріччя бюджету. А ми сьогодні маємо дефіцит бюджету більш, ніж 600 мільйонів. 650 мільйонів. З них місцева влада бере зобов’язання, що 150 мільйонів будуть знайдені за рахунок різних надходжень і роботи місцевої влади. 500 мільйонів ми будемо приймати і працювати над отриманням кредиту під програми бюджету», – коментує досягнуті домовленості міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Рішення з обох питань, які підтримували протестувальники, приймаються більшістю голосів: на підтримку голосують як опоненти міського голови, так і промерські сили.

Чому в Запоріжжі рішення приймаються під тиском «вулиці»?

Події 26-го квітня у Запорізькій міськраді далеко не перший випадок, коли місцева влада Запоріжжя і мер ухвалюють рішення під тиском вуличних протестів, під час яких протестувальники заходять до сесійної зали. Так, за аналогічними сценарієм у грудні минулого року розгорталося події під час ухвалення питання щодо фінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків у 2018 році. Тоді міжфракційна нарада за закрити дверима тривала близько години, а саме обговорення питання на сесії близько трьох годин.

Місцеві політичні експерти тоді вважали, що конфлікт породжений різними пріоритетами мера і депутатів в роботі, а також ставкою команди міського голови Володимира Буряка на так звану концепцію «довічного мера» щодо передбачає фінансування робіт на переважно зразково-показових об’єктах, як-то створення парків, ремонт аеропорту тощо, що стануть своєрідною візитівкою діючого міського голови.

Запорізький політтехнолог Павло Скурський вважає, що повторення ситуацій з прийняттям рішень під тиском вулиці, пов’язано не лише з управлінською недосвідченістю команди мера, яка не зробила відповідних висновків з попередньої ситуації, а й з самою особою мера. На думку експерта, тому психологічно не властиво тримати публічний удар, є схильність до агорафобії – такого собі страху натовпу.

«Проґавили висунення резонансних тем запорожцями через інформаційні компанії і зростання протестних настроїв, грубо проігнорувавши ази політичної роботи. Сьогодні в іміджевому плані мерія – желе, незважаючи на високі рейтинги. Януковича ж теж вигнали з рейтингом під 30% доволі невеликим сегментом соціуму, бо він тратив контроль над пасіонарним протестним полем», – каже політтехнолог.

Інший місцевий експерт, політолог та голова місцевого осередку Комітету виборців України Роман П’ятигорець називає дії мера і промерської більшості «нелогічними».

«Ці дві речі, що були прийняті, не розумію, яку б стратегічну шкоду вони могли нанести для мерської коаліції, яка в більшості. Не бачу принципів не домовитися на погоджувальній раді чи навпаки якийсь пас не дати з тією ж лабораторією, і першими вийти на випередження, переграти з ОСББ, придумати якісь правки. Якщо люди бачать, що в них все гаразд і мер підписав, то це як наркотичне зілля. У людей почало виходити. Минулого разу було, наприклад, 50 осіб. Ага, все гаразд, мер вирішив питання. Зараз триста осіб – мер вирішив питання. А зараз буде прогресія – наступного разу буде тисяча, якщо будуть так працювати через такі згоди, бо «я садомазохіст і ви на мене тисніть», – каже експерт.

З думкою про наростання протестної активності погоджується і Павло Скурський, зазначаючи, що тиск опонентів на мерію триватиме «за наростаючою аж до ключової точки іміджевого та рейтингового злому». Експерт також наголошує, що промерські сили своїм небажанням помічати опозицію повернуло ту до звичних, традиційних форм протесту.

«Це їхній стиль. І за це знову поплатилися. Як наслідок, опозиція звернулася до звичних механізмів – вулиці. Питання тільки стояло у можливості збирати людей під критичні питання. Тепер воно не стоїть. Людей можуть приводити під мерією у будь-який час і піл будь-яким питанням, і навіть вільно заводити до мерії», – каже Павло Скурський.

Роман П’ятигорець також відзначає, що мер Запоріжжя Володимир Буряк своєї поведінкою завдає шкоди рейтингу промерських сил у міськраді. Своєю поведінкою той демонструє слабкість, готовність йти на угоду під тиском, натомість електорат, що голосував за мера міста, є патерналістським, орієнтованим на «сильну руку».

«Його виборець вірить у царя, в сильну руку. Вони завжди будуть чіплятися за сильного, вони не звикли, що їх можуть бити, але влада має всі питання вирішувати. Якщо ви вирішили, що по ОСББ ви не хочете фінансувати, то ви не маєте його фінансувати. Робіть, що хочете, ви повинні мати «План Б». Але якщо ви потім створюєте вулицю і потім під тиском на вас приймається рішення, далі будуть просити все», – каже політолог.

Павло Скурський навіть не виключає, що через ситуацію, що складається в місті, відбудеться переформотування його керівного складу з боку Ріната Ахметова, з особою якого експерти пов’язують висування на мерську посаду міського голови Запоріжжя Володимира Буряка: «Посилювати ситуацію будуть майбутні політичні сезони – вибори Президента і депутатів Верховної Ради. Думаю, якщо Ахметов реально сприйматиме загрозу, він вдасться до переформатування підпорядкованої вертикалі у Запоріжжі і перебудови всієї роботи взагалі. Хоча і скоріш над усе, я переоцінюю його бажання і здібності».