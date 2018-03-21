У Запоріжжі протестували через ситуацію із зарплатними боргами енергокомпанії

Під стінами Запорізької облдержадміністрації 21 березня відбулася спільна акція протесту представників профспілки «Запоріжжяобленерго» та місцевих підприємців через ситуацію із зарплатними боргами в енергетичній компанії. Як передає кореспондент Радіо Свобода, під час акції протесту енергетики заявили, що через запровадження на підприємстві спеціального алгоритму погашення заборгованості перед державним підприємством «Енергоринок» вони не отримують зарплату від серпня 2017 року, загальний борг із зарплати складає близько 260 мільйонів гривень.

З протестувальників зустрівся голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, який повідомив, що вирішення питання лежить поза сферою повноважень адміністрації. Бриль сказав, що надіслав понад 48 листів-звернень до центральних органів влади щодо ситуації, що склалась на «Запоріжжяобленерго». Також посадовець повідомив, що наступного тижня очікується приїзд в область прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, а тому запропонував протестувальникам створити комітет для проведення переговорів з прем’єром.

У грудні минулого року працівники «Запоріжжяобленерго» перекривали центральний проспект міста, вимагаючи погашення боргів із зарплати.

Понад 60% акцій «Запоріжжяобленерго» належить державі (Фонду державного майна України).