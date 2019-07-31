Мера Запоріжжя викликають на допит в СБУ

Міського голову Запоріжжя Володимира Буряка викликають на допит у Службу безпеки України як свідка у справі про державну зраду і підкуп виборців. Інформацію про це кореспонденту Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі управління СБУ у Запорізькій області.

У відомстві також повідомили, що на допити як свідків у цій справі викликали низку місцевих політиків.

«Викликаємо Буряка як свідка. Є справа, яку зараз відпрацьовує слідчий. Викликають не лише Буряка, викликають низку осіб, які можуть пояснити якісь обставини справи», – повідомив пресофіцер відомства у Запоріжжі Сергій Левченко.

Імена всіх осіб, яких запрошують в СБУ на допит, наразі не розголошують.

Володимир Буряк виклик на допит наразі не коментував.

Тим часом, кандидат у народні депутати від «Батьківщини» у 75-му окрузі Запоріжжя Віталій Рябцев, що раніше повідомляв про подання ним заяви в СБУ щодо дестабілізуючих дій політичних сил «Опозиційний блок» і «За життя» в регіоні, заявив у фейсбуці, що разом із мером Запоріжжя на допит викликали, зокрема, заступника міського голови Анатолія Пустоварова, депутата Запорізької облради Віктора Буська, директора комбінату «Запоріжсталь» Ростислава Шурму.

18 липня у СБУ повідомили про розслідування фактів підкупу виборців на користь кандидатів у народні депутати на Запоріжжі, що здійснювала група осіб в інтересах Росії.

У відомстві повідомили Радіо Свобода, що вказані особи брали участь у виборчій кампанії певних політичних сил у регіоні, втім яких саме, у Службі безпеки не розголошують. Перевірялась їхня причетність до заходів із дестабілізації політичної ситуації в Запорізькій області. Підставою для відкриття провадження стали заяви кількох запорізьких кандидатів у народні депутати, імена яких в СБУ не розголошували.