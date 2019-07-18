У Запоріжжі СБУ розслідує підривну діяльність та підкуп виборців проросійськими силами

СБУ розслідує факти підкупу виборців на користь кандидатів в народні депутати на Запоріжжі, що здійснювала група осіб в інтересах Росії. У відомстві Радіо Свобода повідомили, що вказані особи беруть участь у виборчій кампанії певних політичних сил в регіоні, втім яких саме, у Службі безпеки не розголошують. Наразі перевіряється їх причетність до заходів з дестабілізації політичної обстановки у Запорізькій області.

Як повідомили у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області, підозрювані особи організовували підкуп виборців, підвози осіб похилого віку на агітаційні зібрання під виглядом розважальних заходів, незаконне стеження за опонентами та реєстрацію так званих «клонів».

Раніше кандидат в народні депутати від «Батьківщини» по 75 округу Запоріжжя Віталій Рябцев повідомляв, що 15 липня він подав заяву СБУ щодо дій політичних сил «Опозиційного Блоку» та «За життя», направлених на дестабілізацію ситуації в регіоні та забезпечення просування цих партій до парламенту. В оприлюднених ним в соцмережах копіях документів про відкриття кримінального провадження йдеться по те, що заява політика стосувалася випадків стеження кандидатами в нардепи, роздачі агітаційних пакетів та окуляр виборцям, використання муніципального транспорту для підвезення виборців на платні обіди тощо.

Також про звернення до правоохоронних органів щодо фактів поширення бордів, листівок та газет від кандидатів-«клонів», що позиціонують себе як представники партії «Слуга народу», заявляв і кандидат по 76 округу Запоріжжя від партії «Слуга народу» Євген Шевченко.

В управлінні СБУ у Запорізькій області підтверджують, що підставою для відкриття провадження є заяви кількох запорізьких кандидатів в нардепи, втім їх ім’я наразі не розголошують.

Наразі ведуться слідчі дії. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – статтею 111 (Державна зрада) та 160 (Підкуп виборців) Кримінального кодексу України.