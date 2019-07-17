Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Липень 2019, Київ 20:58
Новини | Політика

Зеленський розмірковує над позачерговими місцевими виборами

Зеленський: я думаю, що може бути занадто багато виборів в ці терміни

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський розмірковує над позачерговими місцевими виборами.

«Я не знаю, я думаю», – сказав Зеленський у відповідь на питання агентства «Інтерфакс-Україна» про доцільність проведення позачергових місцевих виборів.

За його словами, є аргументи як «за», так і «проти».

«Я думаю, що може бути занадто багато виборів в ці терміни. Мені так здається поки що. Але подивимося, як працюватимуть усі місцеві люди. Тому що я проїхав кілька областей і бачу, що з ними дуже складна ситуація, у мене дуже складний діалог», – заявив Зеленський.

/**/ /**/ /**/
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

#ВибориБезБрехні: «скорочення армії», «нова столиця України» та інші фейки від кандидатів

Місцеві вибори мають відбутися в жовтні 2020 року. Керівник передвиборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що в партії наразі не бачать підстав проводити їх достроково.

Водночас представник президента у Верховній Раді та кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Руслан Стефанчук виступає за позачергові місцеві вибори.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG