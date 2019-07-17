Президент України Володимир Зеленський розмірковує над позачерговими місцевими виборами.

«Я не знаю, я думаю», – сказав Зеленський у відповідь на питання агентства «Інтерфакс-Україна» про доцільність проведення позачергових місцевих виборів.

За його словами, є аргументи як «за», так і «проти».

«Я думаю, що може бути занадто багато виборів в ці терміни. Мені так здається поки що. Але подивимося, як працюватимуть усі місцеві люди. Тому що я проїхав кілька областей і бачу, що з ними дуже складна ситуація, у мене дуже складний діалог», – заявив Зеленський.

Місцеві вибори мають відбутися в жовтні 2020 року. Керівник передвиборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що в партії наразі не бачать підстав проводити їх достроково.

Водночас представник президента у Верховній Раді та кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Руслан Стефанчук виступає за позачергові місцеві вибори.