«Свободу слова меру!»: У Запоріжжі протестували журналісти

3 вересня Запорізьку міську раду пікетували журналісти місцевих електронних ЗМІ. В заході взяли участь близько десятка медійників, які принесли з собою плакати з написами «Свобода слову меру!», «Ми не кусаємося», «Ставлення до журналістів = ставлення до суспільства. Уникаючи розмови з нами, ви уникаєте розмови з жителями міста» тощо, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як розповіли учасники акції, вони виступають проти вибіркового спілкування міського голови Запоріжжя Володимира Буряка зі ЗМІ – наразі без проблем записати його коментарі та інтерв’ю можуть виключно муніципальні медіа та ЗМІ, що належать комбінату «Запоріжсталь», головним інженером якого Буряк був до обрання на посаду мера. Ще однією причиною протесту, за словами медійників, є те, що за весь час своєї каденції мер міста провів лише одну пресконференцію – в день вступу на посаду.

«Того тижня я вирішила взяти у Володимира Буряка інтерв’ю для видання «Заноза». Почула відмову, після чого мені дзвонили з преслужби, і казали, що я маю узгоджувати свою бесіду з Володимиром Вікторовичем і домовлятися через преслужбу. Наш мер на посаді чотири роки, і за цей час він дав всього одне інтерв’ю незалежному порталу «061». Це було три роки тому, і редакторка теж вибивала це інтерв’ю з боєм. І цей весь час Володимир Вікторович спілкувався або з запоріжсталевськими ЗМІ, або зі ЗМІ, підконтрольними мерії. Я вважаю, що ця ситуація є недопустимою, і мер має бути відкритим для всіх журналістів, не тільки зі свого пулу. Ми не вимагаємо з нами зустрічатися кожного тижня, але мені здається, що одне інтерв’ю на 4 роки дуже замало», – розповіла учасниця акції, редакторка сайту «Заноза» Аліна Новгородцева.

Міський голова поспілкуватися з журналістами, що пікетували мерію, не вийшов. Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода присутні на акції представники пресслужби мерії, на момент акції Володимира Буряка в адмінбудівлі не було, він перебував на виїзній нараді.

«Наразі прес-конференції міського голови Володимира Буряка не планується. У нього дуже багато нарад, дуже багато виїздів, куди запрошуються журналісти, тому вони можуть там завжди поставити питання. Я думаю, що якщо ви спитаєте колег, то вони дійсно можуть питати іноді на заходах те, що не стосується даного заходу. Володимир Вікторович не уникає цих питань – він на них відповідає. Він не переховується, тому можливість поставити питання йому є», – розповіла начальник відділу преси та інформації управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Діана Семенова.

Учасники пікету залишили у канцелярії мерії звернення до міського голови Запоріжжя з проханням провести відкриту пресконференцію для всіх запорізьких ЗМІ. Журналісти також залишили у приймальні мера свої плакати.

Усього до протесту долучилося 13 запорізьких ресурсів – «Заноза», «Форпост», «Вся влада», «Гетьман», «Актуально», «Наші гроші. Запоріжжя», «Акцент», iPnews, «Depo.Запоріжжя», «Запорізький центр розслідувань», «Гвозди», які опублікували 3 вересня відповідну заяву на своїх ресурсах.

Це не перший випадок, коли запорізькі ЗМІ скаржаться на проблеми з доступом до посадовців міськради. У жовтні 2016 року запорізький журналіст Олександр Побіл заявляв, що йому відмовили без погодження з пресслужбою мерії давати телефоном у міському управлінні охорони здоров’я.

Також у 2016 році мер Запоріжжя Володимир Буряк, згідно дослідження громадської мережі «Опора», посів останнє місце у рейтингу публічності міських голів обласних центрів України.