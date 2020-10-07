Місцеві вибори: поліція переходить на посилений режим служби з 12 жовтня

Поліція працюватиме в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада на період виборчої кампанії та під час місцевих виборів в Україні, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Очікується залучення загалом понад 75 тисяч поліцейських, з них на охорону виборчих бюлетенів – 47 тисяч.

«Основним завданням поліції під час виборчого процесу є простежити за тим, щоб вибори відбулися в межах законності. Ми налагодили координацію з усіма керівниками правоохоронних органів у регіонах, щоб гарантувати безпеку як під час виборчої кампанії, так і самих виборів», – сказав Клименко.

За його даними, наразі кількість адміністративних протоколів (683) і розпочатих кримінальних проваджень (219) за місяць виборчої кампанії перевищує у 12 та 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів 2019 року.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.