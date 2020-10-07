Місцеві вибори: підкуп виборців, колишні йдуть до влади, політики просувають дружин | Свобода Live

Підкуп процвітає: як і за скільки кандидати намагаються купити прихильність виборців?
Колишні на виборах-2020: хто з експосадовців і колишніх депутатів знову хоче до влади?
Представники шоу-бізнесу і дружини відомих політиків на місцевих виборах України.
Олександр Клюжев, старший аналітик Громадянської мережі «Опора»;
Максим Нефьодов, кандидат у депутати Київської міської ради («Голос»);
Вікторія Пташник, кандидат у депутати Київської міської ради («Європейська солідарність»);
Віктор Бронюк, кандидат у депутати Вінницької міської ради («Партія вінничан»);
Олена Філонова, кандидат на посаду Київського міського голови (партія «Разом сила»);
Олександр Солонтай, політичний експерт.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ