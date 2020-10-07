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07 жовтня 2020, Київ 15:18
Політика

Місцеві вибори: підкуп виборців, колишні йдуть до влади, політики просувають дружин | Свобода Live

Початок ефіру о 14.00

Підкуп процвітає: як і за скільки кандидати намагаються купити прихильність виборців?

Колишні на виборах-2020: хто з експосадовців і колишніх депутатів знову хоче до влади?

Представники шоу-бізнесу і дружини відомих політиків на місцевих виборах України.

Олександр Клюжев, старший аналітик Громадянської мережі «Опора»;

Максим Нефьодов, кандидат у депутати Київської міської ради («Голос»);

Вікторія Пташник, кандидат у депутати Київської міської ради («Європейська солідарність»);

Віктор Бронюк, кандидат у депутати Вінницької міської ради («Партія вінничан»);

Олена Філонова, кандидат на посаду Київського міського голови (партія «Разом сила»);

Олександр Солонтай, політичний експерт.

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