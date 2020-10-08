Семеро на одне місце – у КВУ розповіли про реєстрацію кандидатів у мери

У громадській організації «Комітет виборців України» повідомили, що понад 2,5 тисячі осіб на сьогодні зареєструвалися кандидатами в міські голови – 2814 кандидатів на посади 370 міських голів.

«Таким чином на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року за посаду одного міського голови в середньому змагатимуться 7 кандидатів. Найбільше охочих зайняти крісло мера Одеси (23 кандидати), Ужгорода (22 кандидати) та Києва (20 кандидатів). Найменше претендентів на посаду міського голови Тернополя (9 кандидатів), Чернігова (7 кандидатів) та Івано-Франківська (5 кандидатів). Загалом найбільша кількість кандидатів на посади міських голів зареєстрована в Луганській області (в середньому 22 кандидати на посаду одного міського голови) та місті Києві (20 кандидати на посаду міського голови)», – йдеться в повідомленні КВУ у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, найменша конкуренція у Чернігівській області – по 5 кандидатів на одне місце голови.

«У порівнянні із черговими місцевими виборами 2015 року загальна кількість кандидатів майже не змінилася – по 7 осіб на одне місце (2722 кандидати на посади 358 міських голів). Однак в окремих містах можна спостерігати суттєву різницю. Так, у порівнянні із останніми виборами зменшилася кількість претендентів на посаду міського голови Києва (із 28 осіб у 2015 р. до 20 осіб у 2020 р.)», – зазначили в КВУ.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.